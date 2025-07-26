Суп из баклажанов: рецепт питательного первого блюда

Этот суп прекрасно утоляет голод

Из баклажанов можно готовить не только вкусные закуски и мариновать их, но и готовить горячие блюда. Суп из баклажанов имеет насыщенный вкус, хорошо утоляет голод и довольно простой в приготовлении. Его можно готовить на воде, а если хотите сделать суп питательнее, берите за основу бульон.

Рецептом супа из баклажанов с мясом поделилась кулинарная блогерша Мария Щербатюк.

Ингредиенты:

бульон или вода – 2 л

баклажан – 1 шт.

картофель – 5 шт.

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1-2 шт.

перец сладкий – 2-3 шт.

помидоры – 4-5 шт.

куриное филе или любое другое мясо – 300 г

зелень и специи — по вкусу

Как приготовить суп из баклажанов