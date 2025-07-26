Суп из баклажанов: рецепт питательного первого блюда
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Этот суп прекрасно утоляет голод
Из баклажанов можно готовить не только вкусные закуски и мариновать их, но и готовить горячие блюда. Суп из баклажанов имеет насыщенный вкус, хорошо утоляет голод и довольно простой в приготовлении. Его можно готовить на воде, а если хотите сделать суп питательнее, берите за основу бульон.
Рецептом супа из баклажанов с мясом поделилась кулинарная блогерша Мария Щербатюк.
Ингредиенты:
- бульон или вода – 2 л
- баклажан – 1 шт.
- картофель – 5 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь – 1-2 шт.
- перец сладкий – 2-3 шт.
- помидоры – 4-5 шт.
- куриное филе или любое другое мясо – 300 г
- зелень и специи — по вкусу
Как приготовить суп из баклажанов
- Нарезанный картофель положите в кастрюлю с водой или бульоном и отправьте на плиту вариться.
- Помидоры облейте крутым кипятком, снимите с них кожицу и нарежьте на кусочки.
- Очищенный лук и морковь нарежьте кубиками, а перец, баклажан и куриное филе – кусочками.
- На сковороде с растительным маслом обжарьте лук. Затем всыпьте морковь и жарьте до румяности. Следующим выложите мясо и, как только оно поджарится, добавьте баклажаны, сладкий перец, соль и специи.
- Когда овощи с мясом протушатся, выложите на сковороду измельченные помидоры. Жарьте еще 2-3 минуты.
- Переложите овощи к картофелю и варите вместе 5-7 минут до готовности всех ингредиентов.
- В конце приготовления добавьте в суп зелень и подавайте к столу.