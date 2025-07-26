Укр

Суп из баклажанов: рецепт питательного первого блюда

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Баклажаны раскроют свой вкус по-новому
Баклажаны раскроют свой вкус по-новому. Фото Freepik

Этот суп прекрасно утоляет голод

Из баклажанов можно готовить не только вкусные закуски и мариновать их, но и готовить горячие блюда. Суп из баклажанов имеет насыщенный вкус, хорошо утоляет голод и довольно простой в приготовлении. Его можно готовить на воде, а если хотите сделать суп питательнее, берите за основу бульон.

Рецептом супа из баклажанов с мясом поделилась кулинарная блогерша Мария Щербатюк.

Ингредиенты:

  • бульон или вода – 2 л
  • баклажан – 1 шт.
  • картофель – 5 шт.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • морковь – 1-2 шт.
  • перец сладкий – 2-3 шт.
  • помидоры – 4-5 шт.
  • куриное филе или любое другое мясо – 300 г
  • зелень и специи — по вкусу

Как приготовить суп из баклажанов

  1. Нарезанный картофель положите в кастрюлю с водой или бульоном и отправьте на плиту вариться.
  2. Помидоры облейте крутым кипятком, снимите с них кожицу и нарежьте на кусочки.
  3. Очищенный лук и морковь нарежьте кубиками, а перец, баклажан и куриное филе – кусочками.
  4. На сковороде с растительным маслом обжарьте лук. Затем всыпьте морковь и жарьте до румяности. Следующим выложите мясо и, как только оно поджарится, добавьте баклажаны, сладкий перец, соль и специи.
  5. Когда овощи с мясом протушатся, выложите на сковороду измельченные помидоры. Жарьте еще 2-3 минуты.
  6. Переложите овощи к картофелю и варите вместе 5-7 минут до готовности всех ингредиентов.
  7. В конце приготовления добавьте в суп зелень и подавайте к столу.
Теги:
#Рецепты #Супы #Баклажаны