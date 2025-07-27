Довго стояти біля плити не доведеться: як приготувати ліниву лазанью на сковорідці (відео)
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Готується значно простіше класичної
Лазанья — це традиційна італійська страва, що складається з шарів пасти, м’ясного соусу, соусу бешамель і сиру. Зазвичай її готують у духовці, викладаючи всі інгредієнти шарами у спеціальній формі.
Такий процес вимагає часу, уваги та чимало посуду. Але сьогодні ми пропонуємо лінивий варіант лазаньї на сковороді, який дозволить насолодитися улюбленим смаком без зайвих клопотів — швидко, просто й дуже смачно. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iriska_dimitrova".
Як приготувати лазанью на сковорідці
Інгредієнти:
- фарш – 500 г
- цибуля – 1 шт.
- морква – 1 шт.
- олія – 2-3 ст.л.
- очищені томати у власному соку – 400 г
- сіль, чорний перець, сушений базилік
- вода – 1 склянка
- листи лазаньї – 150-200 г
- моцарела – 150 г
Спосіб приготування:
1. На невеликій кількості олії обсмажити цибулю і моркву декілька хвилин.
2. Додати фарш і обсмажити все разом, розбиваючи фарш на дрібні грудочки.
3. Додати у сковорідку томати у власному соці, сіль, чорний перець і сушений базилік.
4. Перемішати та тушкувати ще декілька хвилин.
5. Влити воду, дати закипіти та щільно викласти у сковорідку листи лазаньї, розламані вздовж.
6. Накрити кришкою і тушкувати до готовності листів лазаньї. Час приготування залежить від листів. За необхідності в процесі приготування можна доливати водичку.
7. В кінці посипати натертою моцарелою і готувати під кришкою на повільному вогні ще приблизно 5 хвилин.