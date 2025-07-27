Довго стояти біля плити не доведеться: як приготувати ліниву лазанью на сковорідці (відео)

Готується значно простіше класичної

Лазанья — це традиційна італійська страва, що складається з шарів пасти, м’ясного соусу, соусу бешамель і сиру. Зазвичай її готують у духовці, викладаючи всі інгредієнти шарами у спеціальній формі.

Такий процес вимагає часу, уваги та чимало посуду. Але сьогодні ми пропонуємо лінивий варіант лазаньї на сковороді, який дозволить насолодитися улюбленим смаком без зайвих клопотів — швидко, просто й дуже смачно. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iriska_dimitrova".

Як приготувати лазанью на сковорідці

Інгредієнти:

фарш – 500 г

цибуля – 1 шт.

морква – 1 шт.

олія – 2-3 ст.л.

очищені томати у власному соку – 400 г

сіль, чорний перець, сушений базилік

вода – 1 склянка

листи лазаньї – 150-200 г

моцарела – 150 г

Спосіб приготування:

1. На невеликій кількості олії обсмажити цибулю і моркву декілька хвилин.

2. Додати фарш і обсмажити все разом, розбиваючи фарш на дрібні грудочки.

3. Додати у сковорідку томати у власному соці, сіль, чорний перець і сушений базилік.

4. Перемішати та тушкувати ще декілька хвилин.

5. Влити воду, дати закипіти та щільно викласти у сковорідку листи лазаньї, розламані вздовж.

6. Накрити кришкою і тушкувати до готовності листів лазаньї. Час приготування залежить від листів. За необхідності в процесі приготування можна доливати водичку.

7. В кінці посипати натертою моцарелою і готувати під кришкою на повільному вогні ще приблизно 5 хвилин.