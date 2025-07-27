Долго стоять у плиты не придется: как приготовить ленивую лазанью на сковородке (видео)

Готовится гораздо проще классической

Лазанья – это традиционное итальянское блюдо, состоящее из слоев пасты, мясного соуса, соуса бешамель и сыра. Обычно ее готовят в духовке, выкладывая все ингредиенты слоями в специальной форме.

Такой процесс требует времени, внимания и много посуды. Но сегодня мы предлагаем ленивый вариант лазаньи на сковороде, который позволит насладиться любимым вкусом без лишних хлопот – быстро, просто и вкусно. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iriska_dimitrova".

Как приготовить лазанью на сковороде

Ингредиенты:

фарш – 500 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

масло – 2-3 ст.л.

очищенные томаты в собственном соке – 400 г

соль, черный перец, сушеный базилик

вода – 1 стакан

листья лазаньи – 150-200 г

моцарелла – 150 г

Способ приготовления:

1. На небольшом количестве масла обжарить лук и морковь несколько минут.

2. Добавить фарш и обжарить все вместе, разбивая фарш на мелкие комочки.

3. Добавить в сковороду томаты в собственном соке, соль, черный перец и сушеный базилик.

4. Перемешать и тушить еще несколько минут.

5. Влить воду, дать закипеть и плотно выложить в сковороду листья лазаньи, разломанные вдоль.

6. Накрыть крышкой и тушить до готовности листьев лазаньи. Время приготовления зависит от листьев. При необходимости в процессе приготовления можно доливать водичку.

7. В конце посыпать натертой моцареллой и готовить под крышкой на медленном огне еще примерно 5 минут.