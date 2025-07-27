Долго стоять у плиты не придется: как приготовить ленивую лазанью на сковородке (видео)
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Готовится гораздо проще классической
Лазанья – это традиционное итальянское блюдо, состоящее из слоев пасты, мясного соуса, соуса бешамель и сыра. Обычно ее готовят в духовке, выкладывая все ингредиенты слоями в специальной форме.
Такой процесс требует времени, внимания и много посуды. Но сегодня мы предлагаем ленивый вариант лазаньи на сковороде, который позволит насладиться любимым вкусом без лишних хлопот – быстро, просто и вкусно. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iriska_dimitrova".
Как приготовить лазанью на сковороде
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- масло – 2-3 ст.л.
- очищенные томаты в собственном соке – 400 г
- соль, черный перец, сушеный базилик
- вода – 1 стакан
- листья лазаньи – 150-200 г
- моцарелла – 150 г
Способ приготовления:
1. На небольшом количестве масла обжарить лук и морковь несколько минут.
2. Добавить фарш и обжарить все вместе, разбивая фарш на мелкие комочки.
3. Добавить в сковороду томаты в собственном соке, соль, черный перец и сушеный базилик.
4. Перемешать и тушить еще несколько минут.
5. Влить воду, дать закипеть и плотно выложить в сковороду листья лазаньи, разломанные вдоль.
6. Накрыть крышкой и тушить до готовности листьев лазаньи. Время приготовления зависит от листьев. При необходимости в процессе приготовления можно доливать водичку.
7. В конце посыпать натертой моцареллой и готовить под крышкой на медленном огне еще примерно 5 минут.