Впорається навіть новачок: такі оладки з ягодами точно сподобаються близьким (відео)
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Чудовий варіант сніданку
Оладки — це універсальна страва, яку готують у кожній родині. Їх смажать на молоці, кефірі, воді чи йогурті, доповнюють яблуками, бананами або навіть тертими овочами. Одні люблять пишні, інші — тоненькі з хрусткою скоринкою.
Але сьогодні ми пропонуємо вам особливий варіант — оладки на кефірі з ягодами. Вони не лише ніжні та повітряні, а й мають приємну кислинку та яскравий смак літа. Ідеально підходять для сніданку або десерту до чаю. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_tanyushina_".
Як приготувати оладки з ягодами
Інгредієнти:
- яйця – 2 шт.
- цукор – 2 ст. л.
- сіль – дрібка
- кефір – 400 мл.
- сир – 150 г
- борошно – 300 г
- розпушувач – 2 ч. л.
- смородина – 150 г
- вершкове масло – 50 г
Спосіб приготування:
1. Яйця, цукор, сіль, кефір, сир збити блендером.
2. Борошно змішати з розпушувачем.
3. Всипати у рідкі компоненти та замісити тісто.
4. Масло розтопити. Ягоди вимити та обсушити.
5. Додати в тісто ягоди та масло, перемішати.
6. Випікати на мінімальній кількості олії з обох боків на маленькому вогні під кришкою.
7. Подавати зі сметаною, медом, згущеним молоком.