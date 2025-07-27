Впорається навіть новачок: такі оладки з ягодами точно сподобаються близьким (відео)

Чудовий варіант сніданку

Оладки — це універсальна страва, яку готують у кожній родині. Їх смажать на молоці, кефірі, воді чи йогурті, доповнюють яблуками, бананами або навіть тертими овочами. Одні люблять пишні, інші — тоненькі з хрусткою скоринкою.

Але сьогодні ми пропонуємо вам особливий варіант — оладки на кефірі з ягодами. Вони не лише ніжні та повітряні, а й мають приємну кислинку та яскравий смак літа. Ідеально підходять для сніданку або десерту до чаю. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_tanyushina_".

Як приготувати оладки з ягодами

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.

цукор – 2 ст. л.

сіль – дрібка

кефір – 400 мл.

сир – 150 г

борошно – 300 г

розпушувач – 2 ч. л.

смородина – 150 г

вершкове масло – 50 г

Спосіб приготування:

1. Яйця, цукор, сіль, кефір, сир збити блендером.

2. Борошно змішати з розпушувачем.

3. Всипати у рідкі компоненти та замісити тісто.

4. Масло розтопити. Ягоди вимити та обсушити.

5. Додати в тісто ягоди та масло, перемішати.

6. Випікати на мінімальній кількості олії з обох боків на маленькому вогні під кришкою.

7. Подавати зі сметаною, медом, згущеним молоком.