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Справится даже новичок: такие оладьи с ягодами точно понравятся близким (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Вкусные, быстрые и аппетитные
Вкусные, быстрые и аппетитные. Фото instagram.com

Прекрасный вариант завтрака

Оладьи – это универсальное блюдо, которое готовят в каждой семье. Их жарят на молоке, кефире, воде или йогурте, дополняют яблоками, бананами или даже тертыми овощами. Одни любят пышные, другие – тоненькие с хрустящей корочкой.

Но сегодня мы предлагаем вам особый вариант – оладьи на кефире с ягодами. Они не только нежные и воздушные, но и приятную кислинку и яркий вкус лета. Идеально подходят для завтрака или десерта к чаю. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_tanyushina_".

Как приготовить оладьи с ягодами

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 2 ст. л.
  • соль – щепотка
  • кефир – 400 мл.
  • сыр – 150 г
  • мука – 300 г
  • разрыхлитель – 2 ч. л.
  • смородина – 150 г
  • сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. Яйца, сахар, соль, кефир, творог взбить блендером.

2. Муку смешать с разрыхлителем.

3. Всыпьте в жидкие компоненты и замесите тесто.

4. Масло растопить. Ягоды вымыть и обсушить.

5. Добавить в тесто ягоды и масло, перемешать.

6. Выпекать на минимальном количестве масла по бокам на маленьком огне под крышкой.

7. Подавать со сметаной, медом, сгущенкой.

Теги:
#Ягоды #Кефир #Оладьи #Готовим дома