Справится даже новичок: такие оладьи с ягодами точно понравятся близким (видео)

Прекрасный вариант завтрака

Оладьи – это универсальное блюдо, которое готовят в каждой семье. Их жарят на молоке, кефире, воде или йогурте, дополняют яблоками, бананами или даже тертыми овощами. Одни любят пышные, другие – тоненькие с хрустящей корочкой.

Но сегодня мы предлагаем вам особый вариант – оладьи на кефире с ягодами. Они не только нежные и воздушные, но и приятную кислинку и яркий вкус лета. Идеально подходят для завтрака или десерта к чаю. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_tanyushina_".

Как приготовить оладьи с ягодами

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 2 ст. л.

соль – щепотка

кефир – 400 мл.

сыр – 150 г

мука – 300 г

разрыхлитель – 2 ч. л.

смородина – 150 г

сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. Яйца, сахар, соль, кефир, творог взбить блендером.

2. Муку смешать с разрыхлителем.

3. Всыпьте в жидкие компоненты и замесите тесто.

4. Масло растопить. Ягоды вымыть и обсушить.

5. Добавить в тесто ягоды и масло, перемешать.

6. Выпекать на минимальном количестве масла по бокам на маленьком огне под крышкой.

7. Подавать со сметаной, медом, сгущенкой.