Справится даже новичок: такие оладьи с ягодами точно понравятся близким (видео)
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Прекрасный вариант завтрака
Оладьи – это универсальное блюдо, которое готовят в каждой семье. Их жарят на молоке, кефире, воде или йогурте, дополняют яблоками, бананами или даже тертыми овощами. Одни любят пышные, другие – тоненькие с хрустящей корочкой.
Но сегодня мы предлагаем вам особый вариант – оладьи на кефире с ягодами. Они не только нежные и воздушные, но и приятную кислинку и яркий вкус лета. Идеально подходят для завтрака или десерта к чаю. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_tanyushina_".
Как приготовить оладьи с ягодами
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 2 ст. л.
- соль – щепотка
- кефир – 400 мл.
- сыр – 150 г
- мука – 300 г
- разрыхлитель – 2 ч. л.
- смородина – 150 г
- сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
1. Яйца, сахар, соль, кефир, творог взбить блендером.
2. Муку смешать с разрыхлителем.
3. Всыпьте в жидкие компоненты и замесите тесто.
4. Масло растопить. Ягоды вымыть и обсушить.
5. Добавить в тесто ягоды и масло, перемешать.
6. Выпекать на минимальном количестве масла по бокам на маленьком огне под крышкой.
7. Подавать со сметаной, медом, сгущенкой.