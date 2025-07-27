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На заміну дорогим делікатесам: готуємо намазку з кабачків для смачного перекусу

Автор
Наталя Граковська
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Намазка з кабачків має шанс стати улюбленою стравою
Намазка з кабачків має шанс стати улюбленою стравою. Фото Скріншот YouTube

Проста, швидка та неймовірно смачна

Ця намазка з кабачків — той випадок, коли з простих та недорогих продуктів виходить дуже смачна страва. Вона ідеально підходить для перекусу, до сніданку або як легка вечеря — на грінку, тост чи просто ложкою з баночки.

Рецептом закуски поділилась блогерка Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • кабачки — 2 шт. (близько 600 г);
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • сир плавлений — 100 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • олія — для смаження.

Як приготувати намазку з кабачків

1. Кабачки наріжте кубиками. Моркву натріть, а цибулю наріжте кубиками. Часник залиште цілими зубчиками.

2. Розігрійте трохи олії у сковороді. Обсмажте цибулю до прозорості, потім додайте моркву, кабачки та часник. Посоліть, перемішайте та тушкуйте на середньому вогні під кришкою 15–20 хвилин до м’якості овочів.

Як приготувати намазку з кабачків рецепт з сиром

3. До готової маси додайте плавлений сир та перемішайте, щоб інгредієнти поєднались. Намазка готова.

За бажання готову масу можна подрібнити в блендері до однорідної, кремової консистенції.

Подавайте кабачкову намазку з хлібом, тостами або грінками. Зберігайте в холодильнику до 3 днів.

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#Кабачки #Рецепти #намазка