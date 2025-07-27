На заміну дорогим делікатесам: готуємо намазку з кабачків для смачного перекусу

Проста, швидка та неймовірно смачна

Ця намазка з кабачків — той випадок, коли з простих та недорогих продуктів виходить дуже смачна страва. Вона ідеально підходить для перекусу, до сніданку або як легка вечеря — на грінку, тост чи просто ложкою з баночки.

Рецептом закуски поділилась блогерка Alina FooDee.

Інгредієнти:

кабачки — 2 шт. (близько 600 г);

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2–3 зубчики;

сир плавлений — 100 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

олія — для смаження.

Як приготувати намазку з кабачків

1. Кабачки наріжте кубиками. Моркву натріть, а цибулю наріжте кубиками. Часник залиште цілими зубчиками.

2. Розігрійте трохи олії у сковороді. Обсмажте цибулю до прозорості, потім додайте моркву, кабачки та часник. Посоліть, перемішайте та тушкуйте на середньому вогні під кришкою 15–20 хвилин до м’якості овочів.

3. До готової маси додайте плавлений сир та перемішайте, щоб інгредієнти поєднались. Намазка готова.

За бажання готову масу можна подрібнити в блендері до однорідної, кремової консистенції.

Подавайте кабачкову намазку з хлібом, тостами або грінками. Зберігайте в холодильнику до 3 днів.