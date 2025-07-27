На замену дорогим деликатесам: готовим намазку из кабачков для вкусного перекуса

Простая, быстрая и невероятно вкусная

Эта намазка из кабачков – тот случай, когда из простых и недорогих продуктов получается очень вкусное блюдо. Она идеально подходит для перекуса, к завтраку или как легкий ужин – на гренку, тост или просто ложкой из баночки.

Рецептом закуски поделилась блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт. (около 600 г);

морковь — 1 шт.;

лук – 1 шт.;

чеснок — 2-3 зубчика;

сыр плавленый – 100 г;

соль — 0,5 ч. л.;

масло – для жарки.

Как приготовить намазку из кабачков

1. Кабачки нарежьте кубиками. Натрите морковь, а лук нарежьте кубиками.

2. Разогрейте немного растительного масла в сковороде. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь, кабачки и чеснок. Посолите, перемешайте и потушите на среднем огне под крышкой 15–20 минут до мягкости овощей.

3. К готовой массе добавьте сыр и перемешайте, чтобы ингредиенты соединились. Намазка готова.

При желании готовую массу можно измельчить в блендере до однородной кремовой консистенции.

Подавайте кабачковую намазку с хлебом, тостами или гренками. Храните в холодильнике до 3 дней.