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На замену дорогим деликатесам: готовим намазку из кабачков для вкусного перекуса

Автор
Наталья Граковская
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Намазка из кабачков имеет шанс стать любимым блюдом.
Намазка из кабачков имеет шанс стать любимым блюдом.. Фото Скриншот YouTube

Простая, быстрая и невероятно вкусная

Эта намазка из кабачков – тот случай, когда из простых и недорогих продуктов получается очень вкусное блюдо. Она идеально подходит для перекуса, к завтраку или как легкий ужин – на гренку, тост или просто ложкой из баночки.

Рецептом закуски поделилась блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт. (около 600 г);
  • морковь — 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • сыр плавленый – 100 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • масло – для жарки.

Как приготовить намазку из кабачков

1. Кабачки нарежьте кубиками. Натрите морковь, а лук нарежьте кубиками.

2. Разогрейте немного растительного масла в сковороде. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь, кабачки и чеснок. Посолите, перемешайте и потушите на среднем огне под крышкой 15–20 минут до мягкости овощей.

Как приготовить намазку из кабачков рецепт с сыром

3. К готовой массе добавьте сыр и перемешайте, чтобы ингредиенты соединились. Намазка готова.

При желании готовую массу можно измельчить в блендере до однородной кремовой консистенции.

Подавайте кабачковую намазку с хлебом, тостами или гренками. Храните в холодильнике до 3 дней.

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