На замену дорогим деликатесам: готовим намазку из кабачков для вкусного перекуса
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Простая, быстрая и невероятно вкусная
Эта намазка из кабачков – тот случай, когда из простых и недорогих продуктов получается очень вкусное блюдо. Она идеально подходит для перекуса, к завтраку или как легкий ужин – на гренку, тост или просто ложкой из баночки.
Рецептом закуски поделилась блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт. (около 600 г);
- морковь — 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- сыр плавленый – 100 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- масло – для жарки.
Как приготовить намазку из кабачков
1. Кабачки нарежьте кубиками. Натрите морковь, а лук нарежьте кубиками.
2. Разогрейте немного растительного масла в сковороде. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь, кабачки и чеснок. Посолите, перемешайте и потушите на среднем огне под крышкой 15–20 минут до мягкости овощей.
3. К готовой массе добавьте сыр и перемешайте, чтобы ингредиенты соединились. Намазка готова.
При желании готовую массу можно измельчить в блендере до однородной кремовой консистенции.
Подавайте кабачковую намазку с хлебом, тостами или гренками. Храните в холодильнике до 3 дней.