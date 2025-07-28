З'їсте ще до зими: така маринована закуска з баклажанів, з часником і олією зводить з розуму (відео)
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Красиві та смачні закуски на святковий стіл і кожен день
Баклажан — це овоч із м’ясистою текстурою, який ідеально підходить для приготування найрізноманітніших страв. Його можна запікати, тушкувати, смажити або навіть перетворити на ікру. Одним із популярних варіантів є баклажани в клярі з яйця — золотисті й соковиті всередині, вони часто стають прикрасою будь-якого столу.
Але сьогодні ми пропонуємо іншу, не менш смачну і просту в приготуванні ідею — пікантну мариновану закуску з баклажанів з часником та ароматною олією. Вона чудово смакує як самостійна страва або як доповнення до гарніру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".
Як приготувати мариновану закуску з баклажанів
Інгредієнти:
- баклажани – 2–3 шт.;
- оливкова олія – 2–3 ст.л.;
- соєвий соус – 1–2 ст.л.;
- часник – 2–3 зубчики;
- сіль, перець – за смаком.
Спосіб приготування:
- Нарізати баклажани кружечками середньої товщини;
- Викласти у кошик аерогрилю або на деко, запікати 10 хвилин за температури 200 °C;
- Натерти часник на дрібній тертці або пропустити через прес;
- Змішати часник, оливкову олію, соєвий соус, сіль і перець до однорідності;
- Полити запечені баклажани ароматною сумішшю;
- Дати настоятися 10–15 хвилин і подавати до столу.