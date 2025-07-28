З'їсте ще до зими: така маринована закуска з баклажанів, з часником і олією зводить з розуму (відео)

Красиві та смачні закуски на святковий стіл і кожен день

Баклажан — це овоч із м’ясистою текстурою, який ідеально підходить для приготування найрізноманітніших страв. Його можна запікати, тушкувати, смажити або навіть перетворити на ікру. Одним із популярних варіантів є баклажани в клярі з яйця — золотисті й соковиті всередині, вони часто стають прикрасою будь-якого столу.

Але сьогодні ми пропонуємо іншу, не менш смачну і просту в приготуванні ідею — пікантну мариновану закуску з баклажанів з часником та ароматною олією. Вона чудово смакує як самостійна страва або як доповнення до гарніру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати мариновану закуску з баклажанів

Інгредієнти:

баклажани – 2–3 шт.;

оливкова олія – 2–3 ст.л.;

соєвий соус – 1–2 ст.л.;

часник – 2–3 зубчики;

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування: