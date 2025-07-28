Съедите еще до зимы: такая маринованная закуска из баклажанов, с чесноком и маслом сводит с ума (видео)
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Красивые и вкусные закуски на праздничный стол и каждый день
Баклажан – это овощ с мясистой текстурой, который идеально подходит для приготовления самых разнообразных блюд. Его можно запекать, тушить, жарить или даже превратить в икру. Одним из популярных вариантов являются баклажаны в кляре из яйца – золотистые и сочные внутри, они часто становятся украшением любого стола.
Но сегодня мы предлагаем другую, не менее вкусную и простую в приготовлении идею – пикантную маринованную закуску из баклажанов с чесноком и ароматным маслом. Она прекрасно подходит как самостоятельное блюдо или как дополнение к гарниру. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".
Как приготовить закуску из баклажанов
Ингредиенты:
- баклажаны – 2–3 шт.;
- оливковое масло – 2–3 ст.л.;
- соевый соус – 1–2 ст.л.;
- чеснок – 2–3 зубчика;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Нарезать баклажаны кружочками средней толщины;
- Выложить в корзину аэрогриля или противень, запекать 10 минут при температуре 200 °C;
- Натереть чеснок на мелкой терке или пропустить через пресс;
- Смешать чеснок, оливковое масло, соевый соус, соль и перец до однородности;
- Полить запеченные баклажаны ароматной смесью;
- Дать настояться 10–15 минут и подавать на стол.