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Съедите еще до зимы: такая маринованная закуска из баклажанов, с чесноком и маслом сводит с ума (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Самая простая и вкусная закуска на все случаи жизни
Самая простая и вкусная закуска на все случаи жизни. Фото instagram.com

Красивые и вкусные закуски на праздничный стол и каждый день

Баклажан – это овощ с мясистой текстурой, который идеально подходит для приготовления самых разнообразных блюд. Его можно запекать, тушить, жарить или даже превратить в икру. Одним из популярных вариантов являются баклажаны в кляре из яйца – золотистые и сочные внутри, они часто становятся украшением любого стола.

Но сегодня мы предлагаем другую, не менее вкусную и простую в приготовлении идею – пикантную маринованную закуску из баклажанов с чесноком и ароматным маслом. Она прекрасно подходит как самостоятельное блюдо или как дополнение к гарниру. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить закуску из баклажанов

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2–3 шт.;
  • оливковое масло – 2–3 ст.л.;
  • соевый соус – 1–2 ст.л.;
  • чеснок – 2–3 зубчика;
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Нарезать баклажаны кружочками средней толщины;
  2. Выложить в корзину аэрогриля или противень, запекать 10 минут при температуре 200 °C;
  3. Натереть чеснок на мелкой терке или пропустить через пресс;
  4. Смешать чеснок, оливковое масло, соевый соус, соль и перец до однородности;
  5. Полить запеченные баклажаны ароматной смесью;
  6. Дать настояться 10–15 минут и подавать на стол.
Теги:
#Закуска #Баклажаны #Готовим дома