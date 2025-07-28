Съедите еще до зимы: такая маринованная закуска из баклажанов, с чесноком и маслом сводит с ума (видео)

Красивые и вкусные закуски на праздничный стол и каждый день

Баклажан – это овощ с мясистой текстурой, который идеально подходит для приготовления самых разнообразных блюд. Его можно запекать, тушить, жарить или даже превратить в икру. Одним из популярных вариантов являются баклажаны в кляре из яйца – золотистые и сочные внутри, они часто становятся украшением любого стола.

Но сегодня мы предлагаем другую, не менее вкусную и простую в приготовлении идею – пикантную маринованную закуску из баклажанов с чесноком и ароматным маслом. Она прекрасно подходит как самостоятельное блюдо или как дополнение к гарниру. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить закуску из баклажанов

Ингредиенты:

баклажаны – 2–3 шт.;

оливковое масло – 2–3 ст.л.;

соевый соус – 1–2 ст.л.;

чеснок – 2–3 зубчика;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления: