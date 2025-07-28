Выходит вкуснее магазинной: каждая баночка такой кабачковой икры на вес золота (видео)

Находка для бережных хозяек

Кабачок – это нежный и очень полезный овощ, из которого можно приготовить множество блюд: от тонких блинчиков до сочных рагу. Его мягкость и легкий вкус делают его универсальным ингредиентом в кулинарии.

Но сегодня мы предлагаем приготовить классическую кабачковую икру – ароматную, вкусную идею для перекуса или дополнение к основным блюдам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".

Как приготовить кабачковую икру

Ингредиенты:

кабачки неочищенные – 3 кг;

кабачки очищенные (остается после снятия кожуры) – 2 кг 700 г;

сладкий перец очищенный – 700 г;

сахар – 100 г;

соль – 2 ст.л. полные (70 г);

масло рафинированное – 250 мл;

соус или кетчуп – 400 г;

чеснок измельченный – 40 г;

уксус 9% – 100 мл;

Способ приготовления: