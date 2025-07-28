Укр

Выходит вкуснее магазинной: каждая баночка такой кабачковой икры на вес золота (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Вкусная, нежная заготовка для всей семьи
Вкусная, нежная заготовка для всей семьи. Фото instagram.com

Находка для бережных хозяек

Кабачок – это нежный и очень полезный овощ, из которого можно приготовить множество блюд: от тонких блинчиков до сочных рагу. Его мягкость и легкий вкус делают его универсальным ингредиентом в кулинарии.

Но сегодня мы предлагаем приготовить классическую кабачковую икру – ароматную, вкусную идею для перекуса или дополнение к основным блюдам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".

Как приготовить кабачковую икру

Ингредиенты:

  • кабачки неочищенные – 3 кг;
  • кабачки очищенные (остается после снятия кожуры) – 2 кг 700 г;
  • сладкий перец очищенный – 700 г;
  • сахар – 100 г;
  • соль – 2 ст.л. полные (70 г);
  • масло рафинированное – 250 мл;
  • соус или кетчуп – 400 г;
  • чеснок измельченный – 40 г;
  • уксус 9% – 100 мл;

Способ приготовления:

  1. Пропустить все овощи через мясорубку.
  2. Добавить сахар, соль, растительное масло и соус, тщательно перемешать.
  3. Варить массу 30 минут на среднем огне без крышки.
  4. Перебить смесь блендером до однородности.
  5. Добавить измельченный чеснок и уксус, перемешать.
  6. Разлить икру по стерилизованным банкам и законсервировать.
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#Кабачки #Икра #Готовим дома