Выходит вкуснее магазинной: каждая баночка такой кабачковой икры на вес золота (видео)
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Находка для бережных хозяек
Кабачок – это нежный и очень полезный овощ, из которого можно приготовить множество блюд: от тонких блинчиков до сочных рагу. Его мягкость и легкий вкус делают его универсальным ингредиентом в кулинарии.
Но сегодня мы предлагаем приготовить классическую кабачковую икру – ароматную, вкусную идею для перекуса или дополнение к основным блюдам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".
Как приготовить кабачковую икру
Ингредиенты:
- кабачки неочищенные – 3 кг;
- кабачки очищенные (остается после снятия кожуры) – 2 кг 700 г;
- сладкий перец очищенный – 700 г;
- сахар – 100 г;
- соль – 2 ст.л. полные (70 г);
- масло рафинированное – 250 мл;
- соус или кетчуп – 400 г;
- чеснок измельченный – 40 г;
- уксус 9% – 100 мл;
Способ приготовления:
- Пропустить все овощи через мясорубку.
- Добавить сахар, соль, растительное масло и соус, тщательно перемешать.
- Варить массу 30 минут на среднем огне без крышки.
- Перебить смесь блендером до однородности.
- Добавить измельченный чеснок и уксус, перемешать.
- Разлить икру по стерилизованным банкам и законсервировать.