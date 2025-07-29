Рус

Іще один варіант страви з кабачків: з чим зробити соковиту начинку у рулеті (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Апетитний, соковитий, зі звичайних продуктів
Апетитний, соковитий, зі звичайних продуктів. Фото instagram.com

Оригінальна страва, яка підійде як для святкового столу, так і на щодень

Кабачок — це ніжний і дуже універсальний овоч, який широко використовується у кулінарії. З нього можна приготувати безліч страв: від легких салатів і гарнірів до оладок та смачних закусок.

Особливо популярними є кабачкові рулети — ніжні, ароматні й водночас легкі, які стануть відмінною прикрасою будь-якого столу. Сьогодні ми пропонуємо рецепт саме такої смачної закуски — кабачкового рулету з апетитною начинкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".

Як приготувати кабачковий рулет

Інгредієнти:

  • кабачки – 500 г;
  • яйця курячі – 2 шт.;
  • борошно – 140 г;
  • кріп – за смаком;
  • сіль – за смаком;
  • улюблені спеції – за смаком;
  • Для начинки:
  • фарш з курячого філе – 300 г;
  • печериці – 200 г;
  • йогурт натуральний – 4 ст. л;
  • сіль – за смаком;
  • улюблені спеції – за смаком;
  • сир твердий – 100 г;

Спосіб приготування:

  1. Натерти кабачки, зцідити сік.
  2. Додати яйця, борошно, кріп, сіль і спеції, ретельно перемішати до однорідності.
  3. Викласти суміш на пергаментний папір у вигляді тонкого шару.
  4. Випікати у розігрітій до 180°С духовці 25-30 хвилин до золотистої скоринки.
  5. Приготувати начинку: обсмажити фарш із печерицями, додати йогурт, сіль і спеції, перемішати.
  6. Викласти начинку на охолоджену кабачкову основу, посипати тертим сиром.
  7. Обережно згорнути в рулет, викласти на деко.
  8. Запікати ще 5 хвилин до розплавлення сиру.
Теги:
#Рулет #кабачок #Готуємо вдома