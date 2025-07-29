Іще один варіант страви з кабачків: з чим зробити соковиту начинку у рулеті (відео)

Оригінальна страва, яка підійде як для святкового столу, так і на щодень

Кабачок — це ніжний і дуже універсальний овоч, який широко використовується у кулінарії. З нього можна приготувати безліч страв: від легких салатів і гарнірів до оладок та смачних закусок.

Особливо популярними є кабачкові рулети — ніжні, ароматні й водночас легкі, які стануть відмінною прикрасою будь-якого столу. Сьогодні ми пропонуємо рецепт саме такої смачної закуски — кабачкового рулету з апетитною начинкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".

Як приготувати кабачковий рулет

Інгредієнти:

кабачки – 500 г;

яйця курячі – 2 шт.;

борошно – 140 г;

кріп – за смаком;

сіль – за смаком;

улюблені спеції – за смаком;

Для начинки:

фарш з курячого філе – 300 г;

печериці – 200 г;

йогурт натуральний – 4 ст. л;

сіль – за смаком;

улюблені спеції – за смаком;

сир твердий – 100 г;

Спосіб приготування: