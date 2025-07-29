Іще один варіант страви з кабачків: з чим зробити соковиту начинку у рулеті (відео)
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Оригінальна страва, яка підійде як для святкового столу, так і на щодень
Кабачок — це ніжний і дуже універсальний овоч, який широко використовується у кулінарії. З нього можна приготувати безліч страв: від легких салатів і гарнірів до оладок та смачних закусок.
Особливо популярними є кабачкові рулети — ніжні, ароматні й водночас легкі, які стануть відмінною прикрасою будь-якого столу. Сьогодні ми пропонуємо рецепт саме такої смачної закуски — кабачкового рулету з апетитною начинкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".
Як приготувати кабачковий рулет
Інгредієнти:
- кабачки – 500 г;
- яйця курячі – 2 шт.;
- борошно – 140 г;
- кріп – за смаком;
- сіль – за смаком;
- улюблені спеції – за смаком;
- Для начинки:
- фарш з курячого філе – 300 г;
- печериці – 200 г;
- йогурт натуральний – 4 ст. л;
- сіль – за смаком;
- улюблені спеції – за смаком;
- сир твердий – 100 г;
Спосіб приготування:
- Натерти кабачки, зцідити сік.
- Додати яйця, борошно, кріп, сіль і спеції, ретельно перемішати до однорідності.
- Викласти суміш на пергаментний папір у вигляді тонкого шару.
- Випікати у розігрітій до 180°С духовці 25-30 хвилин до золотистої скоринки.
- Приготувати начинку: обсмажити фарш із печерицями, додати йогурт, сіль і спеції, перемішати.
- Викласти начинку на охолоджену кабачкову основу, посипати тертим сиром.
- Обережно згорнути в рулет, викласти на деко.
- Запікати ще 5 хвилин до розплавлення сиру.