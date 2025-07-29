Еще один вариант блюда из кабачков: с чем сделать сочную начинку в рулете (видео)
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Оригинальное блюдо, которое подойдет как для праздничного стола, так и на каждый день
Кабачок – это нежный и очень универсальный овощ, который широко используется в кулинарии. Из него можно приготовить множество блюд: от легких салатов и гарниров до оладий и вкусных закусок.
Особенно популярны кабачковые рулеты — нежные, ароматные и одновременно легкие, которые станут отличным украшением любого стола. Сегодня мы предлагаем рецепт именно такой вкусной закуски – кабачкового рулета с аппетитной начинкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".
Как приготовить кабачковый рулет
Ингредиенты:
- кабачки – 500 г;
- яйца куриные – 2 шт.;
- мука – 140 г;
- укроп – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- любимые специи – по вкусу;
Для начинки:
- фарш из куриного филе – 300 г;
- шампиньоны – 200 г;
- йогурт натуральный – 4 ст. л;
- соль – по вкусу;
- любимые специи – по вкусу;
- сыр твердый – 100 г;
Способ приготовления:
- Натереть кабачки, сцедить сок.
- Добавить яйца, муку, укроп, соль и специи, тщательно перемешать до однородности.
- Выложить смесь на пергаментную бумагу в виде тонкого слоя.
- Выпекать в разогретой до 180°С духовке 25-30 минут до золотистой корочки.
- Приготовить начинку: обжарить фарш с шампиньонами, добавить йогурт, соль и специи, перемешать.
- Выложить начинку на охлажденное кабачковое основание, посыпать тертым сыром.
- Осторожно свернуть в рулет, выложить на противень.
- Запекать еще 5 минут до расплавления сыра.