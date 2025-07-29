Еще один вариант блюда из кабачков: с чем сделать сочную начинку в рулете (видео)

Оригинальное блюдо, которое подойдет как для праздничного стола, так и на каждый день

Кабачок – это нежный и очень универсальный овощ, который широко используется в кулинарии. Из него можно приготовить множество блюд: от легких салатов и гарниров до оладий и вкусных закусок.

Особенно популярны кабачковые рулеты — нежные, ароматные и одновременно легкие, которые станут отличным украшением любого стола. Сегодня мы предлагаем рецепт именно такой вкусной закуски – кабачкового рулета с аппетитной начинкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".

Как приготовить кабачковый рулет

Ингредиенты:

кабачки – 500 г;

яйца куриные – 2 шт.;

мука – 140 г;

укроп – по вкусу;

соль – по вкусу;

любимые специи – по вкусу;

Для начинки:

фарш из куриного филе – 300 г;

шампиньоны – 200 г;

йогурт натуральный – 4 ст. л;

соль – по вкусу;

любимые специи – по вкусу;

сыр твердый – 100 г;

Способ приготовления: