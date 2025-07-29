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Еще один вариант блюда из кабачков: с чем сделать сочную начинку в рулете (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Аппетитный, сочный, из обычных продуктов
Аппетитный, сочный, из обычных продуктов. Фото instagram.com

Оригинальное блюдо, которое подойдет как для праздничного стола, так и на каждый день

Кабачок – это нежный и очень универсальный овощ, который широко используется в кулинарии. Из него можно приготовить множество блюд: от легких салатов и гарниров до оладий и вкусных закусок.

Особенно популярны кабачковые рулеты — нежные, ароматные и одновременно легкие, которые станут отличным украшением любого стола. Сегодня мы предлагаем рецепт именно такой вкусной закуски – кабачкового рулета с аппетитной начинкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".

Как приготовить кабачковый рулет

Ингредиенты:

  • кабачки – 500 г;
  • яйца куриные – 2 шт.;
  • мука – 140 г;
  • укроп – по вкусу;
  • соль – по вкусу;
  • любимые специи – по вкусу;

Для начинки:

  • фарш из куриного филе – 300 г;
  • шампиньоны – 200 г;
  • йогурт натуральный – 4 ст. л;
  • соль – по вкусу;
  • любимые специи – по вкусу;
  • сыр твердый – 100 г;

Способ приготовления:

  1. Натереть кабачки, сцедить сок.
  2. Добавить яйца, муку, укроп, соль и специи, тщательно перемешать до однородности.
  3. Выложить смесь на пергаментную бумагу в виде тонкого слоя.
  4. Выпекать в разогретой до 180°С духовке 25-30 минут до золотистой корочки.
  5. Приготовить начинку: обжарить фарш с шампиньонами, добавить йогурт, соль и специи, перемешать.
  6. Выложить начинку на охлажденное кабачковое основание, посыпать тертым сыром.
  7. Осторожно свернуть в рулет, выложить на противень.
  8. Запекать еще 5 минут до расплавления сыра.
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#Рулет #кабачок #Готовим дома