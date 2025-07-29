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Близкие такую намазку обязательно оценят: как ее приготовить из кабачков (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Легкое, красивое и изысканное блюдо
Легкое, красивое и изысканное блюдо. Фото instagram.com

Гармоничное сочетание свежести и кремовой текстуры

Кабачок – нежный и универсальный овощ, который часто используют в разных блюдах. Из него готовят супы, салаты, запеканки, а также оригинальные сырники.

Сегодня мы предлагаем приготовить вкусную и легкую намазку из кабачка – идеальную закуску для бутербродов или тостов. Она быстрая в приготовлении и отлично подходит для ежедневного меню. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".

Как приготовить намазку из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачок – 800 г (1 большой или 2 средних);
  • лук – 1 шт.;
  • плавленый сырок – 2 шт.;
  • укроп – по вкусу;
  • соль – по вкусу;
  • перец – по вкусу;
  • чеснок – 2 зубчика;

Способ приготовления:

  1. Обжарить лук на небольшом огне до прозрачности.
  2. Добавить нарезанный кубиками кабачок и тушить.
  3. Посолить и поперчить, когда кабачок пустит сок.
  4. Добавить измельченный чеснок и тушить до мягкости.
  5. Взбить овощи в блендере вместе с плавленым творожком и укропом до однородной массы.
  6. Переложить намазку в посуду и охладить в холодильнике минимум час.
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#Кабачки #Готовим дома #намазка