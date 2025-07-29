Близкие такую намазку обязательно оценят: как ее приготовить из кабачков (видео)
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Гармоничное сочетание свежести и кремовой текстуры
Кабачок – нежный и универсальный овощ, который часто используют в разных блюдах. Из него готовят супы, салаты, запеканки, а также оригинальные сырники.
Сегодня мы предлагаем приготовить вкусную и легкую намазку из кабачка – идеальную закуску для бутербродов или тостов. Она быстрая в приготовлении и отлично подходит для ежедневного меню. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".
Как приготовить намазку из кабачков
Ингредиенты:
- кабачок – 800 г (1 большой или 2 средних);
- лук – 1 шт.;
- плавленый сырок – 2 шт.;
- укроп – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
- чеснок – 2 зубчика;
Способ приготовления:
- Обжарить лук на небольшом огне до прозрачности.
- Добавить нарезанный кубиками кабачок и тушить.
- Посолить и поперчить, когда кабачок пустит сок.
- Добавить измельченный чеснок и тушить до мягкости.
- Взбить овощи в блендере вместе с плавленым творожком и укропом до однородной массы.
- Переложить намазку в посуду и охладить в холодильнике минимум час.