Близкие такую намазку обязательно оценят: как ее приготовить из кабачков (видео)

Гармоничное сочетание свежести и кремовой текстуры

Кабачок – нежный и универсальный овощ, который часто используют в разных блюдах. Из него готовят супы, салаты, запеканки, а также оригинальные сырники.

Сегодня мы предлагаем приготовить вкусную и легкую намазку из кабачка – идеальную закуску для бутербродов или тостов. Она быстрая в приготовлении и отлично подходит для ежедневного меню. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".

Как приготовить намазку из кабачков

Ингредиенты:

кабачок – 800 г (1 большой или 2 средних);

лук – 1 шт.;

плавленый сырок – 2 шт.;

укроп – по вкусу;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

чеснок – 2 зубчика;

Способ приготовления: