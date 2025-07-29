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Гострі, ароматні, смачні: рецепт помідорів по-корейськи

Автор
Наталя Граковська
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Ця закуска з помідорів зникне зі столу першою
Ця закуска з помідорів зникне зі столу першою. Фото Скріншот YouTube

Для приготування не потрібно нічого варити чи смажити

Помідори по-корейськи — це соковита та ароматна закуска з приємною гостринкою, яка чудово пасує до м’яса, картоплі або як доповнення до картоплі чи каші.

Помідори по-корейські можна закривати і на зиму у банки, але смак трохи зміниться — він буде менш свіжим. Якщо ж зберігати їх у холодильнику, вони довго залишаються ароматними, пікантними та майже як щойно приготовані.

Рецептом помідорів по-корейські поділились на YouTube-каналі ZefirniySvit.

Інгредієнти:

  • Помідори 2 кг
  • Солодкий перець 4 шт.
  • Гострий перець 2 шт.
  • Часник 2 головки
  • Зелень
  • 100 г. олії
  • 100 г. оцту 9%
  • 100 г. цукру
  • 2 ст. л солі

Як приготувати помідори по-корейські

  1. Наріжте помідори довільними шматочками. Гіркий перець і часник пропустіть через м'ясорубку. Зелень дрібно наріжте. Солодкий перець також наріжте.
  2. З'єднайте перекручений гіркий перець і часник з нарізаною зеленню. Додайте оцет, олію, цукор і сіль. Добре перемішайте.
  3. У великій ємності викладайте помідори шарами, чергуючи їх із приготованою заправкою.
  4. Накрийте ємність і поставте в холодильник на ніч. Закуска промаринується, і помідори пустять сік. Вранці страва готова до вживання.
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#Помідори #Рецепти