Гострі, ароматні, смачні: рецепт помідорів по-корейськи
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Для приготування не потрібно нічого варити чи смажити
Помідори по-корейськи — це соковита та ароматна закуска з приємною гостринкою, яка чудово пасує до м’яса, картоплі або як доповнення до картоплі чи каші.
Помідори по-корейські можна закривати і на зиму у банки, але смак трохи зміниться — він буде менш свіжим. Якщо ж зберігати їх у холодильнику, вони довго залишаються ароматними, пікантними та майже як щойно приготовані.
Рецептом помідорів по-корейські поділились на YouTube-каналі ZefirniySvit.
Інгредієнти:
- Помідори 2 кг
- Солодкий перець 4 шт.
- Гострий перець 2 шт.
- Часник 2 головки
- Зелень
- 100 г. олії
- 100 г. оцту 9%
- 100 г. цукру
- 2 ст. л солі
Як приготувати помідори по-корейські
- Наріжте помідори довільними шматочками. Гіркий перець і часник пропустіть через м'ясорубку. Зелень дрібно наріжте. Солодкий перець також наріжте.
- З'єднайте перекручений гіркий перець і часник з нарізаною зеленню. Додайте оцет, олію, цукор і сіль. Добре перемішайте.
- У великій ємності викладайте помідори шарами, чергуючи їх із приготованою заправкою.
- Накрийте ємність і поставте в холодильник на ніч. Закуска промаринується, і помідори пустять сік. Вранці страва готова до вживання.