Гострі, ароматні, смачні: рецепт помідорів по-корейськи

Для приготування не потрібно нічого варити чи смажити

Помідори по-корейськи — це соковита та ароматна закуска з приємною гостринкою, яка чудово пасує до м’яса, картоплі або як доповнення до картоплі чи каші.

Помідори по-корейські можна закривати і на зиму у банки, але смак трохи зміниться — він буде менш свіжим. Якщо ж зберігати їх у холодильнику, вони довго залишаються ароматними, пікантними та майже як щойно приготовані.

Рецептом помідорів по-корейські поділились на YouTube-каналі ZefirniySvit.

Інгредієнти:

Помідори 2 кг

Солодкий перець 4 шт.

Гострий перець 2 шт.

Часник 2 головки

Зелень

100 г. олії

100 г. оцту 9%

100 г. цукру

2 ст. л солі

Як приготувати помідори по-корейські