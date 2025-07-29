Острые, ароматные, вкусные: рецепт помидоров по-корейски
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Для приготовления не нужно ничего варить или жарить
Помидоры по-корейски — это сочная и ароматная закуска с приятной остринкой, которая отлично подходит к мясу, картофелю или как дополнение к картофелю или каше. Помидоры по-корейски можно закрывать и на зиму в банки, но вкус немного изменится — он будет менее свежим. Если же хранить их в холодильнике, они долго остаются ароматными, пикантными и почти как только что приготовленные.
Рецептом помидоров по-корейски поделились на YouTube канале ZefirniySvit.
Ингредиенты:
- Помидоры 2 кг
- Сладкий перец 4 шт.
- Острый перец 2 шт.
- Чеснок 2 головки
- Зелень
- 100 г. масла
- 100 г. уксуса 9%
- 100 г. сахара
- 2 ст. л соли
Как приготовить помидоры по-корейски
- Нарежьте помидоры произвольными кусочками. Горький перец и чеснок пропустите через мясорубку. Зелень мелко нарежьте. Сладкий перец также нарежьте.
- Соедините перекрученный горький перец и чеснок с нарезанной зеленью. Добавьте уксус, растительное масло, сахар и соль. Хорошо перемешайте.
- В глубокой емкости выкладывайте помидоры слоями, чередуя их с приготовленной заправкой.
- Накройте емкость и поставьте в холодильник на ночь. Закуска промаринуется и помидоры пустят сок. Утром блюдо будет готово к употреблению.