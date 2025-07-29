Острые, ароматные, вкусные: рецепт помидоров по-корейски

Для приготовления не нужно ничего варить или жарить

Помидоры по-корейски — это сочная и ароматная закуска с приятной остринкой, которая отлично подходит к мясу, картофелю или как дополнение к картофелю или каше. Помидоры по-корейски можно закрывать и на зиму в банки, но вкус немного изменится — он будет менее свежим. Если же хранить их в холодильнике, они долго остаются ароматными, пикантными и почти как только что приготовленные.

Рецептом помидоров по-корейски поделились на YouTube канале ZefirniySvit.

Ингредиенты:

Помидоры 2 кг

Сладкий перец 4 шт.

Острый перец 2 шт.

Чеснок 2 головки

Зелень

100 г. масла

100 г. уксуса 9%

100 г. сахара

2 ст. л соли

Как приготовить помидоры по-корейски