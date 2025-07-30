Проще, чем плов и не менее вкусно: рецепт риса с мясом в духовке (видео)

Простота и польза – главные преимущества этого угощения

Рис — универсальный продукт, из которого можно приготовить множество блюд: от классического плова и ризотто до сладкой запеканки или начинок для рулетов.

Одним из популярных способов является приготовление риса на сковороде или кастрюле. Но сегодня мы предлагаем удобный и вкусный вариант – запечь рис в духовке. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить рис с курицей в духовке

Ингредиенты:

куриные бедра – 4 шт.;

масло – 2 ст. л.;

специи для курицы – 1 ч. л.;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

рис жасмин – 1 стакан;

вода – 2 стакана.

Способ приготовления: