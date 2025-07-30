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Проще, чем плов и не менее вкусно: рецепт риса с мясом в духовке (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Вкусное и недорогое блюдо на каждый день
Вкусное и недорогое блюдо на каждый день. Фото instagram.com

Простота и польза – главные преимущества этого угощения

Рис — универсальный продукт, из которого можно приготовить множество блюд: от классического плова и ризотто до сладкой запеканки или начинок для рулетов.

Одним из популярных способов является приготовление риса на сковороде или кастрюле. Но сегодня мы предлагаем удобный и вкусный вариант – запечь рис в духовке. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить рис с курицей в духовке

Ингредиенты:

  • куриные бедра – 4 шт.;
  • масло – 2 ст. л.;
  • специи для курицы – 1 ч. л.;
  • лук – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • соль – по вкусу;
  • перец – по вкусу;
  • рис жасмин – 1 стакан;
  • вода – 2 стакана.

Способ приготовления:

  1. Замариновать куриные бедра с растительным маслом и специями.
  2. Нарезать лук и натереть морковь.
  3. Обжарить овощи на среднем огне, посолить и поперчить.
  4. Промыть рис и выложить его в форму для запекания.
  5. Добавить зажарку, выложить маринованное мясо сверху.
  6. Залить водой, накрыть фольгой и запекать при температуре 190 °C 1 час. За 10–15 минут до готовности снять фольгу для румяной корочки.
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#Злак #Готовим дома #Плов