Проще, чем плов и не менее вкусно: рецепт риса с мясом в духовке (видео)
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Простота и польза – главные преимущества этого угощения
Рис — универсальный продукт, из которого можно приготовить множество блюд: от классического плова и ризотто до сладкой запеканки или начинок для рулетов.
Одним из популярных способов является приготовление риса на сковороде или кастрюле. Но сегодня мы предлагаем удобный и вкусный вариант – запечь рис в духовке. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить рис с курицей в духовке
Ингредиенты:
- куриные бедра – 4 шт.;
- масло – 2 ст. л.;
- специи для курицы – 1 ч. л.;
- лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
- рис жасмин – 1 стакан;
- вода – 2 стакана.
Способ приготовления:
- Замариновать куриные бедра с растительным маслом и специями.
- Нарезать лук и натереть морковь.
- Обжарить овощи на среднем огне, посолить и поперчить.
- Промыть рис и выложить его в форму для запекания.
- Добавить зажарку, выложить маринованное мясо сверху.
- Залить водой, накрыть фольгой и запекать при температуре 190 °C 1 час. За 10–15 минут до готовности снять фольгу для румяной корочки.