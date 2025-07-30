Всього два інгредієнти — і ви насолоджуєтесь неймовірним морозивом: як його приготувати вдома (відео)

Рецепт улюблених всіма ласощів

Морозиво не обов’язково купувати в магазині — його легко приготувати вдома, і ви точно знатимете, з чого воно зроблене. Домашнє морозиво може бути різним: від шоколадного до ананасового, з додаванням ягід, фруктів чи горіхів.

А найприємніше — для базового рецепта достатньо лише двох інгредієнтів. Сьогодні пропонуємо саме такий варіант: вершки + згущене молоко — і у вас вже є ніжний десерт без морожениці. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".

Як приготувати смачне морозиво

Інгредієнти:

вершки 33% – 500 г;

згущене молоко – 250–300 г;

круглі вафлі – 2 шт.;

Спосіб приготування: