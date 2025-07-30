Всього два інгредієнти — і ви насолоджуєтесь неймовірним морозивом: як його приготувати вдома (відео)
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Рецепт улюблених всіма ласощів
Морозиво не обов’язково купувати в магазині — його легко приготувати вдома, і ви точно знатимете, з чого воно зроблене. Домашнє морозиво може бути різним: від шоколадного до ананасового, з додаванням ягід, фруктів чи горіхів.
А найприємніше — для базового рецепта достатньо лише двох інгредієнтів. Сьогодні пропонуємо саме такий варіант: вершки + згущене молоко — і у вас вже є ніжний десерт без морожениці. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".
Як приготувати смачне морозиво
Інгредієнти:
- вершки 33% – 500 г;
- згущене молоко – 250–300 г;
- круглі вафлі – 2 шт.;
Спосіб приготування:
- Збити холодні вершки до пишної маси.
- Додати згущене молоко й акуратно перемішати до однорідності.
- Викласти масу у форму або між вафлями, якщо хочете зробити морозиво-сендвіч.
- Накрити кришкою або плівкою.
- Поставити в морозильник щонайменше на 4–5 годин до повного застигання.
- Подавати охолодженим, нарізаним порційно або кульками.