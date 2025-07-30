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Всього два інгредієнти — і ви насолоджуєтесь неймовірним морозивом: як його приготувати вдома (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Тане в роті, найсмачніше, із звичайних продуктів
Тане в роті, найсмачніше, із звичайних продуктів. Фото instagram.com

Рецепт улюблених всіма ласощів

Морозиво не обов’язково купувати в магазині — його легко приготувати вдома, і ви точно знатимете, з чого воно зроблене. Домашнє морозиво може бути різним: від шоколадного до ананасового, з додаванням ягід, фруктів чи горіхів.

А найприємніше — для базового рецепта достатньо лише двох інгредієнтів. Сьогодні пропонуємо саме такий варіант: вершки + згущене молоко — і у вас вже є ніжний десерт без морожениці. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".

Як приготувати смачне морозиво

Інгредієнти:

  • вершки 33% – 500 г;
  • згущене молоко – 250–300 г;
  • круглі вафлі – 2 шт.;

Спосіб приготування:

  1. Збити холодні вершки до пишної маси.
  2. Додати згущене молоко й акуратно перемішати до однорідності.
  3. Викласти масу у форму або між вафлями, якщо хочете зробити морозиво-сендвіч.
  4. Накрити кришкою або плівкою.
  5. Поставити в морозильник щонайменше на 4–5 годин до повного застигання.
  6. Подавати охолодженим, нарізаним порційно або кульками.
Теги:
#Морозиво #Готуємо вдома #Пломбір