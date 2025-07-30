Всего два ингредиента – и вы наслаждаетесь невероятным мороженым: как его приготовить дома (видео)

Рецепт любимого всеми лакомства

Мороженое не обязательно покупать в магазине — его легко приготовить дома, и вы точно будете знать, из чего оно сделано. Домашнее мороженое может быть разным: от шоколадного до ананасового, с добавлением ягод, фруктов или орехов.

А самое приятное – для базового рецепта достаточно лишь двух ингредиентов. Сегодня предлагаем именно такой вариант : сливки + сгущенное молоко – и у вас уже есть нежный десерт без мороженицы. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".

Как приготовить вкусное мороженое

Ингредиенты:

сливки 33% – 500 г;

сгущенка – 250–300 г;

круглые вафли – 2 шт.;

Способ приготовления: