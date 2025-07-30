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Всего два ингредиента – и вы наслаждаетесь невероятным мороженым: как его приготовить дома (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Тает во рту, самое вкусное, из обычных продуктов
Тает во рту, самое вкусное, из обычных продуктов. Фото instagram.com

Рецепт любимого всеми лакомства

Мороженое не обязательно покупать в магазине — его легко приготовить дома, и вы точно будете знать, из чего оно сделано. Домашнее мороженое может быть разным: от шоколадного до ананасового, с добавлением ягод, фруктов или орехов.

А самое приятное – для базового рецепта достаточно лишь двух ингредиентов. Сегодня предлагаем именно такой вариант : сливки + сгущенное молоко – и у вас уже есть нежный десерт без мороженицы. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".

Как приготовить вкусное мороженое

Ингредиенты:

  • сливки 33% – 500 г;
  • сгущенка – 250–300 г;
  • круглые вафли – 2 шт.;

Способ приготовления:

  1. Взбить холодные сливки до пышной массы.
  2. Добавить сгущенку и аккуратно перемешать до однородности.
  3. Выложить массу в форму или между вафлями, если хотите сделать мороженое-сэндвич.
  4. Накрыть крышкой или пленкой.
  5. Поставить в морозильник не менее 4–5 часов до полного застывания.
  6. Подавать охлажденным, нарезанным порционно или шариками.
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#Мороженое #Готовим дома #Пломбир