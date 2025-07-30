Всего два ингредиента – и вы наслаждаетесь невероятным мороженым: как его приготовить дома (видео)
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Рецепт любимого всеми лакомства
Мороженое не обязательно покупать в магазине — его легко приготовить дома, и вы точно будете знать, из чего оно сделано. Домашнее мороженое может быть разным: от шоколадного до ананасового, с добавлением ягод, фруктов или орехов.
А самое приятное – для базового рецепта достаточно лишь двух ингредиентов. Сегодня предлагаем именно такой вариант : сливки + сгущенное молоко – и у вас уже есть нежный десерт без мороженицы. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".
Как приготовить вкусное мороженое
Ингредиенты:
- сливки 33% – 500 г;
- сгущенка – 250–300 г;
- круглые вафли – 2 шт.;
Способ приготовления:
- Взбить холодные сливки до пышной массы.
- Добавить сгущенку и аккуратно перемешать до однородности.
- Выложить массу в форму или между вафлями, если хотите сделать мороженое-сэндвич.
- Накрыть крышкой или пленкой.
- Поставить в морозильник не менее 4–5 часов до полного застывания.
- Подавать охлажденным, нарезанным порционно или шариками.