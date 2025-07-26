Магазинне більше не вразить: як зробити ідеальне морозиво з трьох інгредієнтів вдома (відео)
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Неможливо відірватися
Літо у самому розпалі, і що може бути кращим за освіжаюче морозиво? Його можна не лише купити в магазині, а й легко приготувати вдома — навіть з додаванням шоколаду чи фруктів.
Але сьогодні ми пропонуємо спробувати надзвичайно простий і смачний рецепт ананасового морозива всього з трьох інгредієнтів, яке подарує справжнє літнє задоволення! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeriia.cooking".
Як приготувати ананасове морозиво
Інгредієнти:
- ананаси консервовані без соку – 300 г;
- згущене молоко – 140 г;
- вершки 33% – 350 г;
Спосіб приготування:
- Перебити консервовані ананаси зі згущеним молоком у блендері до пюре;
- Збити вершки до густого стану;
- Обережно змішати ананасне пюре з вершками;
- Перекласти суміш у форму для заморожування;
- Відправити у морозилку на 3-4 години;
- Перед подачею дістати морозиво та трохи розм’якшити для зручного сервірування.