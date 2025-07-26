Магазинне більше не вразить: як зробити ідеальне морозиво з трьох інгредієнтів вдома (відео)

Неможливо відірватися

Літо у самому розпалі, і що може бути кращим за освіжаюче морозиво? Його можна не лише купити в магазині, а й легко приготувати вдома — навіть з додаванням шоколаду чи фруктів.

Але сьогодні ми пропонуємо спробувати надзвичайно простий і смачний рецепт ананасового морозива всього з трьох інгредієнтів, яке подарує справжнє літнє задоволення! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeriia.cooking".

Як приготувати ананасове морозиво

Інгредієнти:

ананаси консервовані без соку – 300 г;

згущене молоко – 140 г;

вершки 33% – 350 г;

Спосіб приготування: