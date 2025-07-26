Рус

Магазинне більше не вразить: як зробити ідеальне морозиво з трьох інгредієнтів вдома (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ніжний пломбір зі смаком дитинства
Ніжний пломбір зі смаком дитинства. Фото instagram.com

Неможливо відірватися

Літо у самому розпалі, і що може бути кращим за освіжаюче морозиво? Його можна не лише купити в магазині, а й легко приготувати вдома — навіть з додаванням шоколаду чи фруктів.

Але сьогодні ми пропонуємо спробувати надзвичайно простий і смачний рецепт ананасового морозива всього з трьох інгредієнтів, яке подарує справжнє літнє задоволення! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeriia.cooking".

Як приготувати ананасове морозиво

Інгредієнти:

  • ананаси консервовані без соку – 300 г;
  • згущене молоко – 140 г;
  • вершки 33% – 350 г;

Спосіб приготування:

  1. Перебити консервовані ананаси зі згущеним молоком у блендері до пюре;
  2. Збити вершки до густого стану;
  3. Обережно змішати ананасне пюре з вершками;
  4. Перекласти суміш у форму для заморожування;
  5. Відправити у морозилку на 3-4 години;
  6. Перед подачею дістати морозиво та трохи розм’якшити для зручного сервірування.
Теги:
#Морозиво #Вершки #Ананас #Готуємо вдома