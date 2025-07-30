Забудьте про бутерброди: як приготувати "сендвічі" з кабачків із начинкою

Смачна літня закуска

Кабачкові сендвічі — приклад того, як зі звичайних інгредієнтів можна приготувати щось дійсно цікаве. Кільця кабачка з хрусткою скоринкою та ніжною сирно-овочевою начинкою можна подати і як закуску, і як легку вечерю. А ще цей рецепт можна легко адаптувати під свій смак: зробити начинку з натертих огірків з крем-сиром та зеленню, чи з відвареного курячого філе з твердим сиром, йогуртом та зеленню.

Рецептом кабачкових сендвічів поділилась блогерка diana.verhelis.

Інгредієнти:

1 середній кабачок

2 плавлені сирки

1 варене яйце

1 великий помідор

2 зубчики часнику

кріп (свіжий)

сіль, перець на смак

звичайний йогурт/крем-сир/майонез — на вибір

Для кляру та панірування:

яйце

борошно

панірувальні сухарі

Як приготувати сендвічі з кабачків

1. Кабачок нарізаємо кільцями.

2. Кожне кільце обвалюємо у борошно, потім у збитому яйці з сіллю і перцем, потім у панірувальних сухарях. Обсмажуємо з двох боків до золотистого кольору.

Сендвічі з кабачків готуються дуже просто

3. Готуємо начинку. Ріжемо яйце, помідор, додаємо тертий плавлений сирок, кріп і пропущений через прес чи натертий часник. Солимо, перчимо й заправляємо улюбленим соусом (йогурт, майонез чи крем-сир).

Начинку для кабачкових сендвічей можна міняти

4. Намазуємо начинку на одне кільце кабачка, накриваємо другим — і готово.