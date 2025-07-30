Забудьте про бутерброди: як приготувати "сендвічі" з кабачків із начинкою
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Смачна літня закуска
Кабачкові сендвічі — приклад того, як зі звичайних інгредієнтів можна приготувати щось дійсно цікаве. Кільця кабачка з хрусткою скоринкою та ніжною сирно-овочевою начинкою можна подати і як закуску, і як легку вечерю. А ще цей рецепт можна легко адаптувати під свій смак: зробити начинку з натертих огірків з крем-сиром та зеленню, чи з відвареного курячого філе з твердим сиром, йогуртом та зеленню.
Рецептом кабачкових сендвічів поділилась блогерка diana.verhelis.
Інгредієнти:
- 1 середній кабачок
- 2 плавлені сирки
- 1 варене яйце
- 1 великий помідор
- 2 зубчики часнику
- кріп (свіжий)
- сіль, перець на смак
- звичайний йогурт/крем-сир/майонез — на вибір
Для кляру та панірування:
- яйце
- борошно
- панірувальні сухарі
Як приготувати сендвічі з кабачків
1. Кабачок нарізаємо кільцями.
2. Кожне кільце обвалюємо у борошно, потім у збитому яйці з сіллю і перцем, потім у панірувальних сухарях. Обсмажуємо з двох боків до золотистого кольору.
3. Готуємо начинку. Ріжемо яйце, помідор, додаємо тертий плавлений сирок, кріп і пропущений через прес чи натертий часник. Солимо, перчимо й заправляємо улюбленим соусом (йогурт, майонез чи крем-сир).
4. Намазуємо начинку на одне кільце кабачка, накриваємо другим — і готово.