Забудьте про бутерброды: как приготовить "сэндвичи" из кабачков с начинкой

Вкусная летняя закуска

Кабачковые сэндвичи – пример того, как из обычных ингредиентов можно приготовить что-то действительно интересное. Кольца кабачка с хрустящей корочкой и нежной сырно-овощной начинкой можно подать и как закуску, и как легкий ужин. А еще этот рецепт можно легко адаптировать под свой вкус: сделать начинку из натертых огурцов с крем-сыром и зеленью, или отварного куриного филе с твердым сыром, йогуртом и зеленью.

Рецептом кабачковых сэндвичей поделилась блогер diana.verhelis.

Ингредиенты:

1 средний кабачок

2 плавленые сырки

1 вареное яйцо

1 большой помидор

2 зубчика чеснока

укроп (свежий)

соль, перец по вкусу

обычный йогурт/крем-сыр/майонез — по выбору

Для кляра и панировки:

яйцо

мука

панировочные сухари

Как приготовить сэндвичи из кабачков

1. Кабачок нарезаем кольцами.

2. Каждое кольцо обваливаем в муку, затем во взбитое с солью и перцем яйцо, затем в панировочные сухари. Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета.

Сэндвичи из кабачков готовятся очень просто

3. Готовим начинку. Режем яйцо, помидор, добавляем натертый плавленый сырок, укроп и пропущенный через пресс или натертый чеснок. Солим, перчим и заправляем любимым соусом (йогурт, майонез или крем-сыр).

Начинку для кабачковых сэндвичей можно менять по своему вкусу

4. Намазываем начинку на одно кольцо кабачка, накрываем другим – и готово.