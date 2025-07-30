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Забудьте про бутерброды: как приготовить "сэндвичи" из кабачков с начинкой

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Блюдо готовится за считанные минуты
Блюдо готовится за считанные минуты. Фото telegraf.com.ua

Вкусная летняя закуска

Кабачковые сэндвичи – пример того, как из обычных ингредиентов можно приготовить что-то действительно интересное. Кольца кабачка с хрустящей корочкой и нежной сырно-овощной начинкой можно подать и как закуску, и как легкий ужин. А еще этот рецепт можно легко адаптировать под свой вкус: сделать начинку из натертых огурцов с крем-сыром и зеленью, или отварного куриного филе с твердым сыром, йогуртом и зеленью.

Рецептом кабачковых сэндвичей поделилась блогер diana.verhelis.

Ингредиенты:

  • 1 средний кабачок
  • 2 плавленые сырки
  • 1 вареное яйцо
  • 1 большой помидор
  • 2 зубчика чеснока
  • укроп (свежий)
  • соль, перец по вкусу
  • обычный йогурт/крем-сыр/майонез — по выбору

Для кляра и панировки:

  • яйцо
  • мука
  • панировочные сухари

Как приготовить сэндвичи из кабачков

1. Кабачок нарезаем кольцами.

2. Каждое кольцо обваливаем в муку, затем во взбитое с солью и перцем яйцо, затем в панировочные сухари. Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета.

Жареные кабачки с начинкой
Сэндвичи из кабачков готовятся очень просто

3. Готовим начинку. Режем яйцо, помидор, добавляем натертый плавленый сырок, укроп и пропущенный через пресс или натертый чеснок. Солим, перчим и заправляем любимым соусом (йогурт, майонез или крем-сыр).

Рецепт намазки на кабачки
Начинку для кабачковых сэндвичей можно менять по своему вкусу

4. Намазываем начинку на одно кольцо кабачка, накрываем другим – и готово.

Теги:
#Кабачки #Рецепты #Закуски