Забудьте про бутерброды: как приготовить "сэндвичи" из кабачков с начинкой
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Вкусная летняя закуска
Кабачковые сэндвичи – пример того, как из обычных ингредиентов можно приготовить что-то действительно интересное. Кольца кабачка с хрустящей корочкой и нежной сырно-овощной начинкой можно подать и как закуску, и как легкий ужин. А еще этот рецепт можно легко адаптировать под свой вкус: сделать начинку из натертых огурцов с крем-сыром и зеленью, или отварного куриного филе с твердым сыром, йогуртом и зеленью.
Рецептом кабачковых сэндвичей поделилась блогер diana.verhelis.
Ингредиенты:
- 1 средний кабачок
- 2 плавленые сырки
- 1 вареное яйцо
- 1 большой помидор
- 2 зубчика чеснока
- укроп (свежий)
- соль, перец по вкусу
- обычный йогурт/крем-сыр/майонез — по выбору
Для кляра и панировки:
- яйцо
- мука
- панировочные сухари
Как приготовить сэндвичи из кабачков
1. Кабачок нарезаем кольцами.
2. Каждое кольцо обваливаем в муку, затем во взбитое с солью и перцем яйцо, затем в панировочные сухари. Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета.
3. Готовим начинку. Режем яйцо, помидор, добавляем натертый плавленый сырок, укроп и пропущенный через пресс или натертый чеснок. Солим, перчим и заправляем любимым соусом (йогурт, майонез или крем-сыр).
4. Намазываем начинку на одно кольцо кабачка, накрываем другим – и готово.