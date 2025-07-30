Закрийте в банки зелені помідори: рецепт салату, який з'їдається до останньої ложки

Заготівля на зиму, що здивує смаком

Закривати в банки на зиму можна не тільки стиглі червоні помідори. Не менш смачним виходить салат з зелених помідорів. За цим рецептом виходить ароматний, хрусткий і апетитний салат, який добре смакує як самостійна закуска або як доповнення до м’яса, картоплі чи каші.

Рецептом салату з зелених помідорів на зиму поділились на YouTube-каналі "Смачна сторінка".

Інгредієнти:

зелені помідори — 1 кг

перець солодкий — 250 г

цибуля — 2-3 шт.

морква — 1-2 шт.

сіль — 1 ст. ложка

цукор — 1 ст. ложка

оцет 9% — 50 мл

олія — 50 мл

Як приготувати салат з зелених помідорів на зиму

1. Зелені помідори промийте і наріжте на невеликі шматочки (як для звичайного салату). Солодкий перець почистіть від насіння і наріжте соломкою. Цибулю наріжте дрібним кубиком або тонкими напівкільцями. Моркву наріжте тонкою соломкою, або натріть на тертці для моркви по-корейськи.

2. Змішайте всі підготовлені овочі. Додайте по одній столовій ложці солі та цукру, а також 50 мл оцту і 50 мл олії. Перемішайте і залиште при кімнатній температурі на дві-три години. За цей час кілька разів перемішуйте салат, щоб овочі пустили сік.

Салат з зелених помідорів чудово смакує взимку

3. Через три години, коли виділилося досить багато соку, розкладіть салат по баночках. Сік, який залишився на дні, рівномірно розподіліть по всіх баночках.

Рецепт консервації зелених помідорів

4. Поставте банки з салатом у каструлю, дно якої застелене рушником. Налийте в каструлю води та поставте на вогонь. Поступово доведіть воду до кипіння і стерилізуйте банки протягом пів години (можна навіть 40 хвилин). Якщо вода з каструлі википає, доливайте обов'язково дуже гарячу воду.

Салат із зелених помідорів на зиму

5. Закрийте банки із салатом металевими кришками. Переверніть їх догори дном і укутайте рушничком. Залиште так на добу до повного охолодження.