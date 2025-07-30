Закройте в банки зеленые помидоры: рецепт салата, который съедается до последней ложки

Заготовка на зиму, которая удивит вкусом

Закрывать в банки на зиму можно не только спелые красные помидоры. Не менее вкусным получается салат из зеленых помидоров. По этому рецепту получается ароматный, хрустящий и аппетитный салат, который может быть как самостоятельной закуской, так и дополнением к мясу, картофелю или каше.

Рецептом салата из зеленых помидоров на зиму поделились на YouTube-канале "Смачна сторінка".

Ингредиенты:

зеленые помидоры — 1 кг

перец сладкий — 250 г

лук – 2-3 шт.

морковь – 1-2 шт.

соль – 1 ст. кровати

сахар – 1 ст. кровати

уксус 9% — 50 мл

масло — 50 мл

Как приготовить салат из зеленых помидоров на зиму

1. Зеленые помидоры промойте и и нарежьте на небольшие кусочки (как для обычного салата). Сладкий перец почистите от семян и нарежьте соломкой. Лук нарежьте мелким кубиком или тонкими полукольцами. Морковь нарежьте тонкой соломкой, или натрите на терке для моркови по-корейски.

2. Смешайте все подготовленные овощи. Добавьте по одной столовой ложке соли и сахара, также 50 мл уксуса и 50 мл масла. Перемешайте и оставьте при комнатной температуре на два-три часа. За это время несколько раз перемешивайте салат, чтобы овощи пустили сок.

Салат из зеленых помидоров вкусно есть зимой

3. Через три часа, когда выделилось достаточно много сока, разложите салат по баночкам. Оставшийся на дне сок равномерно распределите по всем баночкам.

Рецепт консервации зеленых помидоров

4. Поставьте баночки с салатом в кастрюлю, дно которой застелено полотенцем. Налейте в кастрюлю воду и поставьте на огонь. Постепенно доведите воду до кипения и стерилизуйте банки в течение получаса (можно даже 40 минут). Если вода из кастрюли выкипает, обязательно доливайте очень горячую воду.

Салат из зеленых помидоров на зиму

5. Закройте банки с салатом металлическими крышками. Переверните их вверх дном и укутайте полотенцем. Оставьте так на сутки до полного охлаждения.