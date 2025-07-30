Смачні квашені помідори: всі будуть випрошувати у вас цей рецепт

Що обов'язково покласти до помідорів, щоб вони вийшли фантастично смачними

Квашені помідори — одна з найулюбленіших домашніх заготівель, що завжди прикрашає стіл у холодну пору року. Вони виходять соковитими, ароматними й приємно кислуватими — саме те, що треба до картоплі, м’яса чи інших страв.

Цей рецепт від vsn.ua особливо зручний, адже не потребує стерилізації чи особливих умов зберігання: достатньо холодильника або погребу.

Інгредієнти:

1,5-2 кг помідорів;

пучок петрушки;

3-4 зубчики часнику;

2-3 листа чорної смородини;

2-3 листки вишні;

1 парасолька кропу;

1 чарка солі;

1-1,5 л чистої води.

Як приготувати квашені помідори