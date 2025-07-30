Смачні квашені помідори: всі будуть випрошувати у вас цей рецепт
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Що обов'язково покласти до помідорів, щоб вони вийшли фантастично смачними
Квашені помідори — одна з найулюбленіших домашніх заготівель, що завжди прикрашає стіл у холодну пору року. Вони виходять соковитими, ароматними й приємно кислуватими — саме те, що треба до картоплі, м’яса чи інших страв.
Цей рецепт від vsn.ua особливо зручний, адже не потребує стерилізації чи особливих умов зберігання: достатньо холодильника або погребу.
Інгредієнти:
- 1,5-2 кг помідорів;
- пучок петрушки;
- 3-4 зубчики часнику;
- 2-3 листа чорної смородини;
- 2-3 листки вишні;
- 1 парасолька кропу;
- 1 чарка солі;
- 1-1,5 л чистої води.
Як приготувати квашені помідори
- Добре помийте помідори, видаліть всі хвостики.
- Зелень та часник наріжте шматочками.
- У велику ємність викладіть трохи петрушки, часник, листя смородини і вишні, парасольку кропу, а зверху покладіть помідори.
- У воді розчиніть сіль та залийте цим розсолом помідори та зелень.
- Зверху покладіть гніт, щоб помідори не спливали, і приберіть в темне прохолодне місце. Через 2-3 тижні ароматна закуска буде готова до подачі на стіл.