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Смачні квашені помідори: всі будуть випрошувати у вас цей рецепт

Автор
Наталя Граковська
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Квашені помідори не треба закривати в банки
Квашені помідори не треба закривати в банки. Фото Скріншот YouTube

Що обов'язково покласти до помідорів, щоб вони вийшли фантастично смачними

Квашені помідори — одна з найулюбленіших домашніх заготівель, що завжди прикрашає стіл у холодну пору року. Вони виходять соковитими, ароматними й приємно кислуватими — саме те, що треба до картоплі, м’яса чи інших страв.

Цей рецепт від vsn.ua особливо зручний, адже не потребує стерилізації чи особливих умов зберігання: достатньо холодильника або погребу.

Інгредієнти:

  • 1,5-2 кг помідорів;
  • пучок петрушки;
  • 3-4 зубчики часнику;
  • 2-3 листа чорної смородини;
  • 2-3 листки вишні;
  • 1 парасолька кропу;
  • 1 чарка солі;
  • 1-1,5 л чистої води.

Як приготувати квашені помідори

  1. Добре помийте помідори, видаліть всі хвостики.
  2. Зелень та часник наріжте шматочками.
  3. У велику ємність викладіть трохи петрушки, часник, листя смородини і вишні, парасольку кропу, а зверху покладіть помідори.
  4. У воді розчиніть сіль та залийте цим розсолом помідори та зелень.
  5. Зверху покладіть гніт, щоб помідори не спливали, і приберіть в темне прохолодне місце. Через 2-3 тижні ароматна закуска буде готова до подачі на стіл.
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#Помідори #Рецепти #Томати