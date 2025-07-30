Вкусные квашеные помидоры: все будут выпрашивать у вас этот рецепт
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Что обязательно положить в помидоры, чтобы они получились фантастически вкусными
Квашеные помидоры — одна из самых любимых домашних заготовок, всегда украшающая стол в холодное время года. Они получаются сочными, ароматными и приятно кисловатыми — именно то, что нужно к картофелю, мясу или другим блюдам.
Этот рецепт от vsn.ua особенно удобен, так как не требует стерилизации или особых условий хранения: достаточно холодильника или погреба.
Ингредиенты:
- 1,5-2 кг помидоров;
- пучок петрушки;
- 3-4 зубчика чеснока;
- 2-3 листа черной смородины;
- 2-3 листа вишни;
- 1 зонтик укропа;
- 1 рюмка соли;
- 1-1,5л чистой воды.
Как приготовить квашеные помидоры
- Хорошо помойте помидоры, удалите все хвостики.
- Зелень и чеснок нарежьте кусочками.
- В большую емкость выложите немного петрушки, чеснок, листья смородины и вишни, зонтик укропа, а сверху уложите помидоры.
- В воде растворите соль и залейте этим рассолом помидоры и зелень.
- Сверху положите гнет, чтобы помидоры не всплывали, и уберите в темное прохладное место. Через 2-3 недели ароматная закуска будет готова к подаче на стол.