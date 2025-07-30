Вкусные квашеные помидоры: все будут выпрашивать у вас этот рецепт

Что обязательно положить в помидоры, чтобы они получились фантастически вкусными

Квашеные помидоры — одна из самых любимых домашних заготовок, всегда украшающая стол в холодное время года. Они получаются сочными, ароматными и приятно кисловатыми — именно то, что нужно к картофелю, мясу или другим блюдам.

Этот рецепт от vsn.ua особенно удобен, так как не требует стерилизации или особых условий хранения: достаточно холодильника или погреба.

Ингредиенты:

1,5-2 кг помидоров;

пучок петрушки;

3-4 зубчика чеснока;

2-3 листа черной смородины;

2-3 листа вишни;

1 зонтик укропа;

1 рюмка соли;

1-1,5л чистой воды.

Как приготовить квашеные помидоры