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Вкусные квашеные помидоры: все будут выпрашивать у вас этот рецепт

Автор
Наталья Граковская
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Квашенные помидоры не нужно закрывать в банки
Квашенные помидоры не нужно закрывать в банки. Фото Скриншот YouTube

Что обязательно положить в помидоры, чтобы они получились фантастически вкусными

Квашеные помидоры — одна из самых любимых домашних заготовок, всегда украшающая стол в холодное время года. Они получаются сочными, ароматными и приятно кисловатыми — именно то, что нужно к картофелю, мясу или другим блюдам.

Этот рецепт от vsn.ua особенно удобен, так как не требует стерилизации или особых условий хранения: достаточно холодильника или погреба.

Ингредиенты:

  • 1,5-2 кг помидоров;
  • пучок петрушки;
  • 3-4 зубчика чеснока;
  • 2-3 листа черной смородины;
  • 2-3 листа вишни;
  • 1 зонтик укропа;
  • 1 рюмка соли;
  • 1-1,5л чистой воды.

Как приготовить квашеные помидоры

  1. Хорошо помойте помидоры, удалите все хвостики.
  2. Зелень и чеснок нарежьте кусочками.
  3. В большую емкость выложите немного петрушки, чеснок, листья смородины и вишни, зонтик укропа, а сверху уложите помидоры.
  4. В воде растворите соль и залейте этим рассолом помидоры и зелень.
  5. Сверху положите гнет, чтобы помидоры не всплывали, и уберите в темное прохладное место. Через 2-3 недели ароматная закуска будет готова к подаче на стол.
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#Помидоры #Рецепты #Томаты