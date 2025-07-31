Вийде соковитим навіть буз духовки: приготуйте куряче філе на сковорідці (відео)

М'ясо виходить смачним та ароматним

Куряче філе — це ніжне, дієтичне м’ясо, яке легко поєднується з найрізноманітнішими інгредієнтами. Його можна їсти просто як самостійну страву або додавати до гарнірів, паст чи улюблених салатів. Наприклад, обсмажене філе чудово пасує до овочевого міксу або грецького салату.

А сьогодні ми хочемо розповісти, як приготувати соковите куряче філе саме на сковорідці — швидко, смачно й без зайвих зусиль. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka.oly".

Як приготувати куряче філе на сковорідці

Інгредієнти:

філе куряче – 2 шт.;

борошно – 50 г;

паприка – 1 ст. л.;

сіль, перець, сухий часник – за смаком;

часник – 2 зубчики;

вершки 20–30% – 200 мл;

бульйон або вода з кубиком – 150 мл;

петрушка – кілька гілочок;

Спосіб приготування: