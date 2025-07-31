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Вийде соковитим навіть буз духовки: приготуйте куряче філе на сковорідці (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Соковите, з рум'яною апетитною скоринкою
Соковите, з рум'яною апетитною скоринкою. Фото instagram.com

М'ясо виходить смачним та ароматним

Куряче філе — це ніжне, дієтичне м’ясо, яке легко поєднується з найрізноманітнішими інгредієнтами. Його можна їсти просто як самостійну страву або додавати до гарнірів, паст чи улюблених салатів. Наприклад, обсмажене філе чудово пасує до овочевого міксу або грецького салату.

А сьогодні ми хочемо розповісти, як приготувати соковите куряче філе саме на сковорідці — швидко, смачно й без зайвих зусиль. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka.oly".

Як приготувати куряче філе на сковорідці

Інгредієнти:

  • філе куряче – 2 шт.;
  • борошно – 50 г;
  • паприка – 1 ст. л.;
  • сіль, перець, сухий часник – за смаком;
  • часник – 2 зубчики;
  • вершки 20–30% – 200 мл;
  • бульйон або вода з кубиком – 150 мл;
  • петрушка – кілька гілочок;

Спосіб приготування:

  1. Розрізати куряче філе вздовж навпіл і обваляти в суміші борошна, паприки, солі, перцю та сухого часнику.
  2. Обсмажити шматки філе на сковорідці з обох боків до золотистої скоринки.
  3. Вийняти філе, а в тій же сковорідці обсмажити подрібнений часник.
  4. Влити вершки та бульйон, перемішати, довести до легкого кипіння.
  5. Повернути філе в сковорідку, тушкувати під кришкою 15 хвилин на невеликому вогні.
  6. Додати подрібнену петрушку та прогріти ще 1–2 хвилини перед подачею.
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#Рецепт #Куряче філе #Готуємо вдома