Вийде соковитим навіть буз духовки: приготуйте куряче філе на сковорідці (відео)
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М'ясо виходить смачним та ароматним
Куряче філе — це ніжне, дієтичне м’ясо, яке легко поєднується з найрізноманітнішими інгредієнтами. Його можна їсти просто як самостійну страву або додавати до гарнірів, паст чи улюблених салатів. Наприклад, обсмажене філе чудово пасує до овочевого міксу або грецького салату.
А сьогодні ми хочемо розповісти, як приготувати соковите куряче філе саме на сковорідці — швидко, смачно й без зайвих зусиль. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka.oly".
Як приготувати куряче філе на сковорідці
Інгредієнти:
- філе куряче – 2 шт.;
- борошно – 50 г;
- паприка – 1 ст. л.;
- сіль, перець, сухий часник – за смаком;
- часник – 2 зубчики;
- вершки 20–30% – 200 мл;
- бульйон або вода з кубиком – 150 мл;
- петрушка – кілька гілочок;
Спосіб приготування:
- Розрізати куряче філе вздовж навпіл і обваляти в суміші борошна, паприки, солі, перцю та сухого часнику.
- Обсмажити шматки філе на сковорідці з обох боків до золотистої скоринки.
- Вийняти філе, а в тій же сковорідці обсмажити подрібнений часник.
- Влити вершки та бульйон, перемішати, довести до легкого кипіння.
- Повернути філе в сковорідку, тушкувати під кришкою 15 хвилин на невеликому вогні.
- Додати подрібнену петрушку та прогріти ще 1–2 хвилини перед подачею.