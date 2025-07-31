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Получится сочным даже без духовки: приготовьте куриное филе на сковороде (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Сочное, с румяной аппетитной корочкой
Сочное, с румяной аппетитной корочкой. Фото instagram.com

Мясо получается вкусным и ароматным

Куриное филе – это нежное, диетическое мясо, которое легко сочетается с самыми разными ингредиентами. Его можно есть просто как самостоятельное блюдо или добавлять в гарниры, пасты или любимые салаты. Например, обжаренное филе прекрасно подходит к овощному миксу или греческому салату.

А сегодня мы хотим рассказать, как приготовить сочное куриное филе именно на сковородке быстро, вкусно и без лишних усилий. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka.oly".

Как приготовить куриное филе на сковороде

Ингредиенты:

  • филе куриное – 2 шт.;
  • мука – 50 г;
  • паприка – 1 ст. л.;
  • соль, перец, сухой чеснок – по вкусу;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • сливки 20–30% – 200 мл;
  • бульон или вода с кубиком – 150 мл;
  • петрушка – несколько веточек;

Способ приготовления:

  1. Разрезать куриное филе вдоль пополам и обвалять в смеси муки, паприки, соли, перца и сухого чеснока.
  2. Обжарить куски филе на сковороде по бокам до золотистой корочки.
  3. Вынуть филе, а в той же сковороде обжарить измельченный чеснок.
  4. Влить сливки и бульон, перемешать, довести до лёгкого кипения.
  5. Повернуть филе в сковороду, тушить под крышкой 15 минут на небольшом огне.
  6. Добавить измельченную петрушку и прогреть еще 1–2 минуты перед подачей.
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#Рецепт #Куриное филе #Готовим дома