Получится сочным даже без духовки: приготовьте куриное филе на сковороде (видео)

Мясо получается вкусным и ароматным

Куриное филе – это нежное, диетическое мясо, которое легко сочетается с самыми разными ингредиентами. Его можно есть просто как самостоятельное блюдо или добавлять в гарниры, пасты или любимые салаты. Например, обжаренное филе прекрасно подходит к овощному миксу или греческому салату.

А сегодня мы хотим рассказать, как приготовить сочное куриное филе именно на сковородке быстро, вкусно и без лишних усилий. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka.oly".

Как приготовить куриное филе на сковороде

Ингредиенты:

филе куриное – 2 шт.;

мука – 50 г;

паприка – 1 ст. л.;

соль, перец, сухой чеснок – по вкусу;

чеснок – 2 зубчика;

сливки 20–30% – 200 мл;

бульон или вода с кубиком – 150 мл;

петрушка – несколько веточек;

Способ приготовления: