Получится сочным даже без духовки: приготовьте куриное филе на сковороде (видео)
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Мясо получается вкусным и ароматным
Куриное филе – это нежное, диетическое мясо, которое легко сочетается с самыми разными ингредиентами. Его можно есть просто как самостоятельное блюдо или добавлять в гарниры, пасты или любимые салаты. Например, обжаренное филе прекрасно подходит к овощному миксу или греческому салату.
А сегодня мы хотим рассказать, как приготовить сочное куриное филе именно на сковородке быстро, вкусно и без лишних усилий. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka.oly".
Как приготовить куриное филе на сковороде
Ингредиенты:
- филе куриное – 2 шт.;
- мука – 50 г;
- паприка – 1 ст. л.;
- соль, перец, сухой чеснок – по вкусу;
- чеснок – 2 зубчика;
- сливки 20–30% – 200 мл;
- бульон или вода с кубиком – 150 мл;
- петрушка – несколько веточек;
Способ приготовления:
- Разрезать куриное филе вдоль пополам и обвалять в смеси муки, паприки, соли, перца и сухого чеснока.
- Обжарить куски филе на сковороде по бокам до золотистой корочки.
- Вынуть филе, а в той же сковороде обжарить измельченный чеснок.
- Влить сливки и бульон, перемешать, довести до лёгкого кипения.
- Повернуть филе в сковороду, тушить под крышкой 15 минут на небольшом огне.
- Добавить измельченную петрушку и прогреть еще 1–2 минуты перед подачей.