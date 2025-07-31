Цей салат з кабачків затьмарить усі інші: без смаження, але з неймовірним смаком

Легка та ароматна страва

Кабачки — один із найуніверсальніших овочів літа. Вони недорогі й чудово поєднуються з іншими продуктами у різноманітних стравах. У цьому рецепті кабачки перетворюються на яскравий пряний салат із болгарським перцем, зеленню та ароматною заправкою.

Рецептом салату поділився кухар Іван Янюк.

Інгредієнти:

Кабачок — 4 шт.

Болгарський перець — 2 шт.

Кріп — 10 г

Коріандр мелений — 1 ч.л

Петрушка — 10 г

Сіль перець до смаку

Часник — 4 зуб.

Соєвий соус — 3 ст.л

Олія — 50 г.

Цукор — 1 ст.л

Паприка — 1 ч.л

Яблучний оцет — 2 ст.л

Як приготувати салат з кабачків

Наріжте кабачки тонкими слайсами та перекладіть їх у глибоку миску.

Очистіть червоний і жовтий болгарський перець від серцевини, потім наріжте його тонкими слайсами і додайте до кабачків.

Дрібно нашаткуйте кріп та петрушку і додайте до овочів.

Налийте олію в сотейник і розігрійте її. У мисці, де знаходяться овочі, зробіть "купку" з натертого часнику, цукру, меленого коріандру, копченої паприки, чорного перцю та солі. Додайте соєвий соус по боках миски, уникаючи попадання на спеції. Гарячою олією залийте спеції. Двома ложками ретельно перемішайте заправку зі спеціями, а потім обережно перемішайте весь салат, щоб кожна скибочка овочів покрилася заправкою.

Додайте до салату оцет і ще раз добре перемішайте.

Дайте салату настоятися 15-20 хвилин для кращого смаку, а потім подавайте до столу.