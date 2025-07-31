Этот салат из кабачков затмит все остальные: без жарки, но с невероятным вкусом
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Легкое и ароматное блюдо
Кабачки — один из самых универсальных овощей лета. Они недорогие и прекрасно сочетаются с другими продуктами в разнообразных блюдах. В этом рецепте кабачки превращаются в яркий пряный салат с болгарским перцем, зеленью и ароматной заправкой.
Рецептом салата поделился повар Иван Янюк.
Ингредиенты:
- Кабачок – 4 шт.
- Болгарский перец – 2 шт.
- Укроп — 10 г
- Кориандр молотый — 1 ч.л.
- Петрушка — 10 г
- Соль перец по вкусу
- Чеснок – 4 зуб.
- Соевый соус — 3 ст.л
- Масло растительное — 50 г.
- Сахар – 1 ст.л
- Паприка – 1 ч.л
- Яблочный уксус — 2 ст.л
Как приготовить салат из кабачков
Нарежьте кабачки тонкими слайсами и переложите в глубокую миску.
Очистите красный и желтый болгарский перец от сердцевины, затем нарежьте тонкими слайсами и добавьте к кабачкам.
Мелко нашинкуйте укроп и петрушку и добавьте к овощам.
Налейте масло в сотейник и разогрейте его. В миске, где находятся овощи, сделайте "горку" из натертого чеснока, сахара, молотого кориандра, копченой паприки, черного перца и соли. Добавьте соевый соус по бокам миски, избегая попадания на специи. Горячим маслом залейте специи. Двумя ложками тщательно перемешайте заправку со специями, а затем осторожно перемешайте весь салат, чтобы каждый ломтик овощей покрылся заправкой.
Добавьте в салат уксус и снова хорошо перемешайте.
Дайте салату настояться 15-20 минут для лучшего вкуса, а затем подавайте на стол.