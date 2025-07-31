Этот салат из кабачков затмит все остальные: без жарки, но с невероятным вкусом

Легкое и ароматное блюдо

Кабачки — один из самых универсальных овощей лета. Они недорогие и прекрасно сочетаются с другими продуктами в разнообразных блюдах. В этом рецепте кабачки превращаются в яркий пряный салат с болгарским перцем, зеленью и ароматной заправкой.

Рецептом салата поделился повар Иван Янюк.

Ингредиенты:

Кабачок – 4 шт.

Болгарский перец – 2 шт.

Укроп — 10 г

Кориандр молотый — 1 ч.л.

Петрушка — 10 г

Соль перец по вкусу

Чеснок – 4 зуб.

Соевый соус — 3 ст.л

Масло растительное — 50 г.

Сахар – 1 ст.л

Паприка – 1 ч.л

Яблочный уксус — 2 ст.л

Как приготовить салат из кабачков

Нарежьте кабачки тонкими слайсами и переложите в глубокую миску.

Очистите красный и желтый болгарский перец от сердцевины, затем нарежьте тонкими слайсами и добавьте к кабачкам.

Мелко нашинкуйте укроп и петрушку и добавьте к овощам.

Налейте масло в сотейник и разогрейте его. В миске, где находятся овощи, сделайте "горку" из натертого чеснока, сахара, молотого кориандра, копченой паприки, черного перца и соли. Добавьте соевый соус по бокам миски, избегая попадания на специи. Горячим маслом залейте специи. Двумя ложками тщательно перемешайте заправку со специями, а затем осторожно перемешайте весь салат, чтобы каждый ломтик овощей покрылся заправкой.

Добавьте в салат уксус и снова хорошо перемешайте.

Дайте салату настояться 15-20 минут для лучшего вкуса, а затем подавайте на стол.