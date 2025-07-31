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Этот салат из кабачков затмит все остальные: без жарки, но с невероятным вкусом

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Салат из кабачков и сладкого перца
Салат из кабачков и сладкого перца. Фото Скриншот YouTube

Легкое и ароматное блюдо

Кабачки — один из самых универсальных овощей лета. Они недорогие и прекрасно сочетаются с другими продуктами в разнообразных блюдах. В этом рецепте кабачки превращаются в яркий пряный салат с болгарским перцем, зеленью и ароматной заправкой.

Рецептом салата поделился повар Иван Янюк.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 4 шт.
  • Болгарский перец – 2 шт.
  • Укроп — 10 г
  • Кориандр молотый — 1 ч.л.
  • Петрушка — 10 г
  • Соль перец по вкусу
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Соевый соус — 3 ст.л
  • Масло растительное — 50 г.
  • Сахар – 1 ст.л
  • Паприка – 1 ч.л
  • Яблочный уксус — 2 ст.л

Как приготовить салат из кабачков

Нарежьте кабачки тонкими слайсами и переложите в глубокую миску.

Очистите красный и желтый болгарский перец от сердцевины, затем нарежьте тонкими слайсами и добавьте к кабачкам.

Салат из кабачков и болгарского перца

Мелко нашинкуйте укроп и петрушку и добавьте к овощам.

Налейте масло в сотейник и разогрейте его. В миске, где находятся овощи, сделайте "горку" из натертого чеснока, сахара, молотого кориандра, копченой паприки, черного перца и соли. Добавьте соевый соус по бокам миски, избегая попадания на специи. Горячим маслом залейте специи. Двумя ложками тщательно перемешайте заправку со специями, а затем осторожно перемешайте весь салат, чтобы каждый ломтик овощей покрылся заправкой.

Салат из кабачков с соевым соусом и чесноком.

Добавьте в салат уксус и снова хорошо перемешайте.

Дайте салату настояться 15-20 минут для лучшего вкуса, а затем подавайте на стол.

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#Кабачки #Перец #Салаты