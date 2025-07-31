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Варення з кабачків: рецепт десерту, що здивує ваших рідних

Автор
Наталя Граковська
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Кабачки та апельсини чудово поєднуються між собою
Кабачки та апельсини чудово поєднуються між собою. Фото Freepik/ШІ

Ідеально доповнить зимовий стіл

З кабачків можна готувати не лише про овочеві рагу чи закуски. З них виходить і напрочуд смачне варення, особливо якщо додати до кабачків апельсини. Це варення — гарний спосіб використати літній урожай кабачків незвичним способом і приготувати щось новеньке. Кабачкове варення з апельсинами ідеально доповнить ваші млинці або інші страви взимку.

Рецептом варення поділилась кулінарка блогерка Ліля Цвіт.

Інгредієнти

На 2 банки — 0,5 л та 1 банка — 0,25 л:

Кабачок — 1,2 кг.

Вода — 80 мл.

Цукор — 800 г

Апельсин — 2 шт.

Як приготувати варення з кабачків та апельсинів

  1. Очищені кабачки наріжте невеликими кубиками. Якщо кабачки старіші, обов'язково видаліть насіння.
  2. Перекладіть нарізані кабачки у велику каструлю (бажано антипригарну), додайте цукор, перемішайте і відправте варитись на середньому вогні протягом 15 хвилин.
  3. Тим часом підготуйте апельсини: наріжте їх невеликими кубиками і видаліть насіння. Додайте апельсини до кабачків і варіть ще 25-30 хвилин, періодично помішуючи.
  4. Збийте суміш блендером до однорідності. У вас вийде кабачково-апельсинове пюре.
  5. Проваріть отримане пюре ще 10-15 хвилин. Якщо ви бажаєте густіше варення, можна варити довше.
  6. Готове варення перелийте у чисті стерилізовані банки та герметично закрийте стерилізованими кришками.

Таке варення чудово зберігається при кімнатній температурі.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Варення #Апельсини