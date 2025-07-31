Варенье из кабачков: рецепт десерта, который удивит ваших родных
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Идеально дополнит зимний стол
Из кабачков можно готовить не только овощные рагу или закуски. Из них получается и удивительно вкусное варенье, особенно если добавить цитрусовые. Это варенье — хороший способ использовать летний урожай кабачков необычным способом и приготовить что-то новенькое. Кабачковое варенье с апельсинами идеально дополнит ваши блины или другие блюда зимой.
Рецептом варенья поделилась кулинарка блогер Лиля Цвет.
Ингредиенты
Ингредиенты на 2 банки — 0,5 л и 1 банка — 0,25 л:
Кабачок – 1,2 кг.
Вода — 80 мл.
Сахар — 800 г
Апельсин – 2 шт.
Как приготовить варенье из кабачков и апельсинов
- Очищенные кабачки нарежьте небольшими кубиками. Если кабачки старые, обязательно удалите семена.
- Переложите нарезанные кабачки в большую кастрюлю (желательно антипригарную), добавьте сахар, перемешайте и отправьте вариться на среднем огне в течение 15 минут.
- Тем временем приготовьте апельсины: нарежьте их маленькими кубиками и удалите семечки. Добавьте апельсины к кабачкам и варите еще 25-30 минут, периодически помешивая.
- Взбейте смесь блендером до однородности. У вас получится кабачково-апельсиновое пюре.
- Проварите пюре полученное еще 10-15 минут. Если вы хотите более густое варенье, можно варить дольше.
- Готовое варенье перелейте в чистые стерилизованные банки и закройте герметично стерилизованными крышками.
Такое варенье отлично сохраняется при комнатной температуре.