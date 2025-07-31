Варенье из кабачков: рецепт десерта, который удивит ваших родных

Идеально дополнит зимний стол

Из кабачков можно готовить не только овощные рагу или закуски. Из них получается и удивительно вкусное варенье, особенно если добавить цитрусовые. Это варенье — хороший способ использовать летний урожай кабачков необычным способом и приготовить что-то новенькое. Кабачковое варенье с апельсинами идеально дополнит ваши блины или другие блюда зимой.

Рецептом варенья поделилась кулинарка блогер Лиля Цвет.

Ингредиенты

Ингредиенты на 2 банки — 0,5 л и 1 банка — 0,25 л:

Кабачок – 1,2 кг.

Вода — 80 мл.

Сахар — 800 г

Апельсин – 2 шт.

Как приготовить варенье из кабачков и апельсинов

Очищенные кабачки нарежьте небольшими кубиками. Если кабачки старые, обязательно удалите семена. Переложите нарезанные кабачки в большую кастрюлю (желательно антипригарную), добавьте сахар, перемешайте и отправьте вариться на среднем огне в течение 15 минут. Тем временем приготовьте апельсины: нарежьте их маленькими кубиками и удалите семечки. Добавьте апельсины к кабачкам и варите еще 25-30 минут, периодически помешивая. Взбейте смесь блендером до однородности. У вас получится кабачково-апельсиновое пюре. Проварите пюре полученное еще 10-15 минут. Если вы хотите более густое варенье, можно варить дольше. Готовое варенье перелейте в чистые стерилизованные банки и закройте герметично стерилизованными крышками.

Такое варенье отлично сохраняется при комнатной температуре.