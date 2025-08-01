Підбивані кабачки по-закарпатськи: найсмачніший рецепт ситного супу

Ароматна та дуже смачна страва

Підбивані кабачки — це смачна й ситна страва, яку ще в давнину готували на Закарпатті. Вона нагадує густий овочевий суп зі сметанною заправкою та засмажкою з беконом. Готується такий суп просто, зі звичних продуктів, але має особливий, неповторний смак.

Рецептом супу з кабачків поділилась YouTube-блогерка "Смачна Мама".

Інгредієнти:

Кабачки 4 шт.

Вода 2 -2,5 л

Цибуля 1-2 шт.

Бекон 300-400 г

Лавровий лист 2 шт.

Часник головка

Олія 30-40 г

Паприка 1 ч.л.

Сіль на смак

Оцет 1 ст.л.

Заправка

Сметана 500-600 г

Борошно 2-3 ст.л.

Петрушка зелена

Як приготувати підбивані кабачки

1. Очистіть кабачки від шкірки, натріть їх на грубій тертці. Висипте натерті кабачки в каструлю.

2. Натріть моркву на тертці і додайте до кабачків. Залийте водою так, щоб вона лише трохи покривала овочі. Додайте столову ложку оцту.

3. Поставте каструлю на вогонь, накрийте кришкою і варіть. Не соліть на цьому етапі.

4. Наріжте бекон тонкими смужками. Підсмажте його на сковороді з додаванням невеликої кількості олії. Посоліть, щоб уникнути бризок.

5. Наріжте цибулю і додайте її до бекону. Смажте разом. Додайте лавровий лист і роздавлений часник. Коли цибуля стане золотистою, додайте натертий часник (п’ять зубчиків) і червоний перець. Перемішайте та смажте ще хвилину.

6. Додайте засмажку до кабачків. Варіть ще 20 хвилин.

7. Змішайте сметану з борошном. Влийте цю суміш у суп, постійно помішуючи. Дайте супу закипіти на маленькому вогні.

8. Наріжте дрібно петрушку, додайте її в суп і варіть ще 2-3 хвилини.

Підсмажте хліб на сковороді з олією та вершковим маслом. Натріть готові грінки часником. Подавайте їх разом с супом.