Підбивані кабачки по-закарпатськи: найсмачніший рецепт ситного супу
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Ароматна та дуже смачна страва
Підбивані кабачки — це смачна й ситна страва, яку ще в давнину готували на Закарпатті. Вона нагадує густий овочевий суп зі сметанною заправкою та засмажкою з беконом. Готується такий суп просто, зі звичних продуктів, але має особливий, неповторний смак.
Рецептом супу з кабачків поділилась YouTube-блогерка "Смачна Мама".
Інгредієнти:
- Кабачки 4 шт.
- Вода 2 -2,5 л
- Цибуля 1-2 шт.
- Бекон 300-400 г
- Лавровий лист 2 шт.
- Часник головка
- Олія 30-40 г
- Паприка 1 ч.л.
- Сіль на смак
- Оцет 1 ст.л.
Заправка
- Сметана 500-600 г
- Борошно 2-3 ст.л.
- Петрушка зелена
Як приготувати підбивані кабачки
1. Очистіть кабачки від шкірки, натріть їх на грубій тертці. Висипте натерті кабачки в каструлю.
2. Натріть моркву на тертці і додайте до кабачків. Залийте водою так, щоб вона лише трохи покривала овочі. Додайте столову ложку оцту.
3. Поставте каструлю на вогонь, накрийте кришкою і варіть. Не соліть на цьому етапі.
4. Наріжте бекон тонкими смужками. Підсмажте його на сковороді з додаванням невеликої кількості олії. Посоліть, щоб уникнути бризок.
5. Наріжте цибулю і додайте її до бекону. Смажте разом. Додайте лавровий лист і роздавлений часник. Коли цибуля стане золотистою, додайте натертий часник (п’ять зубчиків) і червоний перець. Перемішайте та смажте ще хвилину.
6. Додайте засмажку до кабачків. Варіть ще 20 хвилин.
7. Змішайте сметану з борошном. Влийте цю суміш у суп, постійно помішуючи. Дайте супу закипіти на маленькому вогні.
8. Наріжте дрібно петрушку, додайте її в суп і варіть ще 2-3 хвилини.
Підсмажте хліб на сковороді з олією та вершковим маслом. Натріть готові грінки часником. Подавайте їх разом с супом.