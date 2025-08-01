Всього 20 хвилин — і ситний суп на столі: цією першою стравою наїдяться усі (відео)
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Використовуйте ті, що є під рукою
Супи бувають найрізноманітніші — кремові, прозорі, пюреподібні, на м’ясному чи овочевому бульйоні. Їх можна готувати з крупами, макаронами, бобовими, м’ясом чи рибою.
А можна й зовсім без усього цього — просто з сезонних овочів. Навіть з баклажанами — виходить несподівано ситно та ароматно! Але сьогодні ми пропонуємо інший варіант: легкий овочевий суп, який ідеально підходить як для щоденного обіду, так і для легкої вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marichka_repetska".
Як приготувати овочевий суп
Інгредієнти:
- картопля – 3–4 шт.;
- куряче філе – 250 г;
- овочева суміш заморожена – 400 г;
- вода або бульйон – 1,5–2 л;
- сіль, спеції – за смаком.
Спосіб приготування:
- Очистити картоплю, нарізати кубиками й опустити у киплячу воду або бульйон.
- Нарізати куряче філе невеликими кубиками й додати до каструлі.
- Варити на середньому вогні 10 хвилин, знімаючи піну.
- Додати заморожену овочеву суміш, посолити та приправити спеціями.
- Варити ще 7–8 хвилин до м’якості овочів.
- Зняти з плити, дати супу настоятися 2 хвилини й подавати.