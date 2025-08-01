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Всього 20 хвилин — і ситний суп на столі: цією першою стравою наїдяться усі (відео)

Автор
Марія Швець
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У цій страві всі овочі взаємозамінні
У цій страві всі овочі взаємозамінні. Фото instagram.com

Використовуйте ті, що є під рукою

Супи бувають найрізноманітніші — кремові, прозорі, пюреподібні, на м’ясному чи овочевому бульйоні. Їх можна готувати з крупами, макаронами, бобовими, м’ясом чи рибою.

А можна й зовсім без усього цього — просто з сезонних овочів. Навіть з баклажанами — виходить несподівано ситно та ароматно! Але сьогодні ми пропонуємо інший варіант: легкий овочевий суп, який ідеально підходить як для щоденного обіду, так і для легкої вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marichka_repetska".

Як приготувати овочевий суп

Інгредієнти:

  • картопля – 3–4 шт.;
  • куряче філе – 250 г;
  • овочева суміш заморожена – 400 г;
  • вода або бульйон – 1,5–2 л;
  • сіль, спеції – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Очистити картоплю, нарізати кубиками й опустити у киплячу воду або бульйон.
  2. Нарізати куряче філе невеликими кубиками й додати до каструлі.
  3. Варити на середньому вогні 10 хвилин, знімаючи піну.
  4. Додати заморожену овочеву суміш, посолити та приправити спеціями.
  5. Варити ще 7–8 хвилин до м’якості овочів.
  6. Зняти з плити, дати супу настоятися 2 хвилини й подавати.
Теги:
#Овочі #Суп #Готуємо вдома