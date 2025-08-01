Всього 20 хвилин — і ситний суп на столі: цією першою стравою наїдяться усі (відео)

Використовуйте ті, що є під рукою

Супи бувають найрізноманітніші — кремові, прозорі, пюреподібні, на м’ясному чи овочевому бульйоні. Їх можна готувати з крупами, макаронами, бобовими, м’ясом чи рибою.

А можна й зовсім без усього цього — просто з сезонних овочів. Навіть з баклажанами — виходить несподівано ситно та ароматно! Але сьогодні ми пропонуємо інший варіант: легкий овочевий суп, який ідеально підходить як для щоденного обіду, так і для легкої вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marichka_repetska".

Як приготувати овочевий суп

Інгредієнти:

картопля – 3–4 шт.;

куряче філе – 250 г;

овочева суміш заморожена – 400 г;

вода або бульйон – 1,5–2 л;

сіль, спеції – за смаком.

Спосіб приготування: