"Підбивані кабачки" по-закарпатски: самый вкусный рецепт сытного супа
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Ароматное и вкусное блюдо
"Підбивані кабачки" – это вкусное и сытное блюдо, которое еще в древности готовили на Закарпатье. Оно напоминает густой овощной суп со сметанной заправкой и зажаркой из бекона. Готовится такой суп просто, из привычных продуктов, но при этом получается с особенным, неповторимым вкусом.
Рецептом супа из кабачков поделилась YouTube-блогерка "Смачна Мама".
Ингредиенты:
- Кабачки 4 шт.
- Вода 2-2,5 л
- Лук 1-2 шт.
- Бекон 300-400 г
- Лавровый лист 2 шт.
- Чеснок головка
- Масло 30-40 г
- Паприка 1 ч.л.
- Соль по вкусу
- Уксус 1 ст.л.
Заправка
- Сметана 500-600 г
- Мука 2-3 ст.л.
- Петрушка зеленая
Как приготовить суп из кабачков по-закарпатски
1. Очистите кабачки от кожуры, натрите их на крупной терке. Высыпьте натертые кабачки в кастрюлю.
2. Натрите морковь на терке и добавьте к кабачкам. Залейте водой так, чтобы она немного покрывала овощи.
3. Поставьте кастрюлю на огонь, накройте крышкой и варите. Не солите на этом этапе.
4. Нарежьте бекон тонкими полосками. Поджарьте его на сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла. Посолите, чтобы избежать брызг.
5. Нарежьте лук и добавьте его к бекону. Жарьте вместе. Добавьте лавровый лист и раздавленный чеснок. Когда лук станет золотистым, добавьте натёртый чеснок (пять зубчиков) и красный перец. Перемешайте и жарьте ещё минуту.
6. Добавьте зажарку к кабачкам. Варите еще 20 минут.
7. Смешайте сметану с мукой. Влейте эту смесь в суп, постоянно помешивая. Дайте супу закипеть на маленьком огне.
8. Нарежьте мелко петрушку, добавьте ее в суп и варите еще 2-3 минуты.
Поджарьте хлеб на сковороде с растительным и сливочным маслом. Натрите готовые гренки чесноком. Подавайте их вместе с супом.