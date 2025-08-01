"Підбивані кабачки" по-закарпатски: самый вкусный рецепт сытного супа

Ароматное и вкусное блюдо

"Підбивані кабачки" – это вкусное и сытное блюдо, которое еще в древности готовили на Закарпатье. Оно напоминает густой овощной суп со сметанной заправкой и зажаркой из бекона. Готовится такой суп просто, из привычных продуктов, но при этом получается с особенным, неповторимым вкусом.

Рецептом супа из кабачков поделилась YouTube-блогерка "Смачна Мама".

Ингредиенты:

Кабачки 4 шт.

Вода 2-2,5 л

Лук 1-2 шт.

Бекон 300-400 г

Лавровый лист 2 шт.

Чеснок головка

Масло 30-40 г

Паприка 1 ч.л.

Соль по вкусу

Уксус 1 ст.л.

Заправка

Сметана 500-600 г

Мука 2-3 ст.л.

Петрушка зеленая

Как приготовить суп из кабачков по-закарпатски

1. Очистите кабачки от кожуры, натрите их на крупной терке. Высыпьте натертые кабачки в кастрюлю.

2. Натрите морковь на терке и добавьте к кабачкам. Залейте водой так, чтобы она немного покрывала овощи.

3. Поставьте кастрюлю на огонь, накройте крышкой и варите. Не солите на этом этапе.

4. Нарежьте бекон тонкими полосками. Поджарьте его на сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла. Посолите, чтобы избежать брызг.

5. Нарежьте лук и добавьте его к бекону. Жарьте вместе. Добавьте лавровый лист и раздавленный чеснок. Когда лук станет золотистым, добавьте натёртый чеснок (пять зубчиков) и красный перец. Перемешайте и жарьте ещё минуту.

6. Добавьте зажарку к кабачкам. Варите еще 20 минут.

7. Смешайте сметану с мукой. Влейте эту смесь в суп, постоянно помешивая. Дайте супу закипеть на маленьком огне.

8. Нарежьте мелко петрушку, добавьте ее в суп и варите еще 2-3 минуты.

Поджарьте хлеб на сковороде с растительным и сливочным маслом. Натрите готовые гренки чесноком. Подавайте их вместе с супом.