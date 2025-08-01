До бутербродів чи на святковий стіл: рецепт соковитого м'ясного рулету (відео)
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Підійде як для святкового столу, так і для посиденьок з друзями
М’ясо — це один із найпоживніших і найпопулярніших продуктів у раціоні багатьох людей. Воно добре насичує, є джерелом повноцінного білка, заліза, вітамінів групи B та амінокислот, необхідних для нормального функціонування організму. З м’яса готують десятки різноманітних страв — його смажать, варять, запікають і, звісно, тушкують з овочами чи соусами.
Але сьогодні ми пропонуємо вам приготувати дещо особливе — соковитий м’ясний рулет. Ця страва поєднує в собі апетитну скоринку, ніжну текстуру всередині та яскравий аромат. Вона ідеально підійде як для буденного обіду, так і для святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiam_foodblog".
Як приготувати м'ясний рулет
Інгредієнти:
- фарш м’ясний – 500 г;
- бекон – 10 скибок;
- крем-сир з зеленню – 1 уп.;
- цибуля – 1 велика;
- цукор – 1–2 ст. л.;
- сіль – за смаком;
- перець чорний – за смаком;
- сухий часник – за смаком;
- копчена паприка – за смаком.
Спосіб приготування:
- Нарізати цибулю та обсмажити її на сковорідці до золотистого кольору, додати цукор і карамелізувати.
- Змішати фарш зі спеціями, сіллю та перцем, ретельно вимісити до однорідної маси.
- Застелити дощечку фольгою, викласти смужки бекону зверху.
- На бекон викласти шар фаршу, розрівняти його по всій площині.
- Змастити фарш крем-сиром, у центр викласти карамелізовану цибулю, сформувати рулет.
- Загорнути рулет у фольгу, випікати в духовці при 180°C 30–35 хвилин, потім розгорнути фольгу й запікати ще 10 хвилин до рум’яної скоринки.