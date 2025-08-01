Рус

До бутербродів чи на святковий стіл: рецепт соковитого м'ясного рулету (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Дуже смачна, ароматна та ситна закуска для будь-якого випадку
Дуже смачна, ароматна та ситна закуска для будь-якого випадку. Фото instagram.com

Підійде як для святкового столу, так і для посиденьок з друзями

М’ясо — це один із найпоживніших і найпопулярніших продуктів у раціоні багатьох людей. Воно добре насичує, є джерелом повноцінного білка, заліза, вітамінів групи B та амінокислот, необхідних для нормального функціонування організму. З м’яса готують десятки різноманітних страв — його смажать, варять, запікають і, звісно, тушкують з овочами чи соусами.

Але сьогодні ми пропонуємо вам приготувати дещо особливе — соковитий м’ясний рулет. Ця страва поєднує в собі апетитну скоринку, ніжну текстуру всередині та яскравий аромат. Вона ідеально підійде як для буденного обіду, так і для святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiam_foodblog".

Як приготувати м'ясний рулет

Інгредієнти:

  • фарш м’ясний – 500 г;
  • бекон – 10 скибок;
  • крем-сир з зеленню – 1 уп.;
  • цибуля – 1 велика;
  • цукор – 1–2 ст. л.;
  • сіль – за смаком;
  • перець чорний – за смаком;
  • сухий часник – за смаком;
  • копчена паприка – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Нарізати цибулю та обсмажити її на сковорідці до золотистого кольору, додати цукор і карамелізувати.
  2. Змішати фарш зі спеціями, сіллю та перцем, ретельно вимісити до однорідної маси.
  3. Застелити дощечку фольгою, викласти смужки бекону зверху.
  4. На бекон викласти шар фаршу, розрівняти його по всій площині.
  5. Змастити фарш крем-сиром, у центр викласти карамелізовану цибулю, сформувати рулет.
  6. Загорнути рулет у фольгу, випікати в духовці при 180°C 30–35 хвилин, потім розгорнути фольгу й запікати ще 10 хвилин до рум’яної скоринки.
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#М'ясо #Рулет #Готуємо вдома