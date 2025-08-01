До бутербродів чи на святковий стіл: рецепт соковитого м'ясного рулету (відео)

Підійде як для святкового столу, так і для посиденьок з друзями

М’ясо — це один із найпоживніших і найпопулярніших продуктів у раціоні багатьох людей. Воно добре насичує, є джерелом повноцінного білка, заліза, вітамінів групи B та амінокислот, необхідних для нормального функціонування організму. З м’яса готують десятки різноманітних страв — його смажать, варять, запікають і, звісно, тушкують з овочами чи соусами.

Але сьогодні ми пропонуємо вам приготувати дещо особливе — соковитий м’ясний рулет. Ця страва поєднує в собі апетитну скоринку, ніжну текстуру всередині та яскравий аромат. Вона ідеально підійде як для буденного обіду, так і для святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiam_foodblog".

Як приготувати м'ясний рулет

Інгредієнти:

фарш м’ясний – 500 г;

бекон – 10 скибок;

крем-сир з зеленню – 1 уп.;

цибуля – 1 велика;

цукор – 1–2 ст. л.;

сіль – за смаком;

перець чорний – за смаком;

сухий часник – за смаком;

копчена паприка – за смаком.

Спосіб приготування: