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К бутербродам или на праздничный стол: рецепт сочного мясного рулета (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Очень вкусная, ароматная и сытная закуска для любого случая
Очень вкусная, ароматная и сытная закуска для любого случая. Фото instagram.com

Подойдет как для праздничного стола, так и для посиделок с друзьями

Мясо – это один из самых питательных и популярных продуктов в рационе многих людей. Он хорошо насыщает, является источником полноценного белка, железа, витаминов группы B и аминокислот, необходимых для нормального функционирования организма. Из мяса готовят десятки разнообразных блюд — его жарят, варят, запекают и, конечно, тушат с овощами или соусами.

Но сегодня мы предлагаем вам приготовить кое-что особенное — сочный мясной рулет. Это блюдо сочетает аппетитную корку, нежную текстуру внутри и яркий аромат. Она идеально подойдет как для обыденного обеда, так и для праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mariiam_foodblog".

Как приготовить мясной рулет

Ингредиенты:

  • фарш мясной – 500 г;
  • бекон – 10 ломтиков;
  • крем-сыр с зеленью – 1 уп.;
  • лук – 1 большой;
  • сахар – 1–2 ст. л.;
  • соль – по вкусу;
  • перец черный – по вкусу;
  • сухой чеснок – по вкусу;
  • копченая паприка – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Нарезать лук и обжарить на сковороде до золотистого цвета, добавить сахар и карамелизовать.
  2. Смешать фарш со специями, солью и перцем, тщательно вымешать до однородной массы.
  3. Застлать дощечку фольгой, выложить полоски бекона сверху.
  4. На бекон выложить слой фарша, разровнять его по всей плоскости.
  5. Смазать фарш крем-сыром, в центр выложить карамелизированный лук, сформировать рулет.
  6. Завернуть рулет в фольгу, выпекать в духовке при 180°C 30–35 минут, затем развернуть фольгу и запекать еще 10 минут до румяной корочки.
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#Мясо #Рулет #Готовим дома