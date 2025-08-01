К бутербродам или на праздничный стол: рецепт сочного мясного рулета (видео)
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Подойдет как для праздничного стола, так и для посиделок с друзьями
Мясо – это один из самых питательных и популярных продуктов в рационе многих людей. Он хорошо насыщает, является источником полноценного белка, железа, витаминов группы B и аминокислот, необходимых для нормального функционирования организма. Из мяса готовят десятки разнообразных блюд — его жарят, варят, запекают и, конечно, тушат с овощами или соусами.
Но сегодня мы предлагаем вам приготовить кое-что особенное — сочный мясной рулет. Это блюдо сочетает аппетитную корку, нежную текстуру внутри и яркий аромат. Она идеально подойдет как для обыденного обеда, так и для праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mariiam_foodblog".
Как приготовить мясной рулет
Ингредиенты:
- фарш мясной – 500 г;
- бекон – 10 ломтиков;
- крем-сыр с зеленью – 1 уп.;
- лук – 1 большой;
- сахар – 1–2 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- перец черный – по вкусу;
- сухой чеснок – по вкусу;
- копченая паприка – по вкусу.
Способ приготовления:
- Нарезать лук и обжарить на сковороде до золотистого цвета, добавить сахар и карамелизовать.
- Смешать фарш со специями, солью и перцем, тщательно вымешать до однородной массы.
- Застлать дощечку фольгой, выложить полоски бекона сверху.
- На бекон выложить слой фарша, разровнять его по всей плоскости.
- Смазать фарш крем-сыром, в центр выложить карамелизированный лук, сформировать рулет.
- Завернуть рулет в фольгу, выпекать в духовке при 180°C 30–35 минут, затем развернуть фольгу и запекать еще 10 минут до румяной корочки.