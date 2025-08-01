К бутербродам или на праздничный стол: рецепт сочного мясного рулета (видео)

Подойдет как для праздничного стола, так и для посиделок с друзьями

Мясо – это один из самых питательных и популярных продуктов в рационе многих людей. Он хорошо насыщает, является источником полноценного белка, железа, витаминов группы B и аминокислот, необходимых для нормального функционирования организма. Из мяса готовят десятки разнообразных блюд — его жарят, варят, запекают и, конечно, тушат с овощами или соусами.

Но сегодня мы предлагаем вам приготовить кое-что особенное — сочный мясной рулет. Это блюдо сочетает аппетитную корку, нежную текстуру внутри и яркий аромат. Она идеально подойдет как для обыденного обеда, так и для праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mariiam_foodblog".

Как приготовить мясной рулет

Ингредиенты:

фарш мясной – 500 г;

бекон – 10 ломтиков;

крем-сыр с зеленью – 1 уп.;

лук – 1 большой;

сахар – 1–2 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец черный – по вкусу;

сухой чеснок – по вкусу;

копченая паприка – по вкусу.

Способ приготовления: