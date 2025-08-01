Легендарний салат з баклажанів та помідорів: готується за 15 хвилин, а смак просто неперевершений
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Готується швидко, а з'їдається ще швидше
У сезон свіжих овочів гріх не скористатися можливістю приготувати щось просте, але смачне. Одна з таких страв — салат з помідорів та баклажанів. Він готується швидко, має насичений смак і добре поєднується як з м’ясними, так і з пісними стравами.
Рецептом поділились на порталі Smachnenke.
Інгредієнти:
- 3 баклажани
- 2 помідори
- зелена цибуля та кріп
- 2 зубчики часнику
- 3 ст. ложки майонезу
- сіль, перець на смак
- олія для смаження
Етапи приготування:
- Наріжте баклажани кубиками, посоліть і замочіть у воді на 15 хвилин.
- Наріжте помідори чверть кільцями.
- Просушіть баклажани, змішайте зі збитим яйцем і обсмажте до золотистого кольору.
- Змішайте помідори, смажені баклажани, подрібнену зелень та часник.
- Заправте салат майонезом, додайте сіль, перець і перемішайте.
Раніше "Телеграф"" ділився рецептом соковитого салату з помідорів з соєвим соусом.