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Легендарний салат з баклажанів та помідорів: готується за 15 хвилин, а смак просто неперевершений

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Смачний салат з помідорів та баклажанів
Смачний салат з помідорів та баклажанів. Фото Скріншот YouTube

Готується швидко, а з'їдається ще швидше

У сезон свіжих овочів гріх не скористатися можливістю приготувати щось просте, але смачне. Одна з таких страв — салат з помідорів та баклажанів. Він готується швидко, має насичений смак і добре поєднується як з м’ясними, так і з пісними стравами.

Рецептом поділились на порталі Smachnenke.

Інгредієнти:

  • 3 баклажани
  • 2 помідори
  • зелена цибуля та кріп
  • 2 зубчики часнику
  • 3 ст. ложки майонезу
  • сіль, перець на смак
  • олія для смаження

Етапи приготування:

  1. Наріжте баклажани кубиками, посоліть і замочіть у воді на 15 хвилин.
  2. Наріжте помідори чверть кільцями.
  3. Просушіть баклажани, змішайте зі збитим яйцем і обсмажте до золотистого кольору.
  4. Змішайте помідори, смажені баклажани, подрібнену зелень та часник.
  5. Заправте салат майонезом, додайте сіль, перець і перемішайте.

Раніше "Телеграф"" ділився рецептом соковитого салату з помідорів з соєвим соусом.

Теги:
#Помідори #Рецепти #Салати #Баклажани