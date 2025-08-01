Легендарний салат з баклажанів та помідорів: готується за 15 хвилин, а смак просто неперевершений

Готується швидко, а з'їдається ще швидше

У сезон свіжих овочів гріх не скористатися можливістю приготувати щось просте, але смачне. Одна з таких страв — салат з помідорів та баклажанів. Він готується швидко, має насичений смак і добре поєднується як з м’ясними, так і з пісними стравами.

Рецептом поділились на порталі Smachnenke.

Інгредієнти:

3 баклажани

2 помідори

зелена цибуля та кріп

2 зубчики часнику

3 ст. ложки майонезу

сіль, перець на смак

олія для смаження

Етапи приготування:

Наріжте баклажани кубиками, посоліть і замочіть у воді на 15 хвилин. Наріжте помідори чверть кільцями. Просушіть баклажани, змішайте зі збитим яйцем і обсмажте до золотистого кольору. Змішайте помідори, смажені баклажани, подрібнену зелень та часник. Заправте салат майонезом, додайте сіль, перець і перемішайте.

Раніше "Телеграф"" ділився рецептом соковитого салату з помідорів з соєвим соусом.