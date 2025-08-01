Легендарный салат из баклажанов и помидоров: готовится за 15 минут, а вкус просто непревзойденный

Готовится быстро, а съедается еще быстрее

В сезон свежих овощей грех не воспользоваться возможностью приготовить что-то простое, но вкусное. Одно из таких блюд — салат из помидоров и баклажанов. Он готовится быстро, имеет насыщенный вкус и хорошо сочетается как с мясными, так и с постными блюдами.

Рецептом поделились на портале Smachnenke.

Ингредиенты:

3 баклажана

2 помидора

зеленый лук и укроп

2 зубчика чеснока

3 ст. ложки майонеза

соль, перец по вкусу

масло для жарки

Этапы приготовления:

Нарежьте баклажаны кубиками, посолите и замочите в воде на 15 минут. Нарежьте помидоры четверть кольцами. Просушите баклажаны, смешайте со взбитым яйцом и обжарьте до золотистого цвета. Смешайте помидоры, жареные баклажаны, измельченную зелень и чеснок. Заправьте салат майонезом, добавьте соль, перец и перемешайте.

Ранее "Телеграф" делился рецептом сочного салата из помидоров с соевым соусом.