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Легендарный салат из баклажанов и помидоров: готовится за 15 минут, а вкус просто непревзойденный

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Вкусный салат из помидоров и баклажанов
Вкусный салат из помидоров и баклажанов. Фото Скриншот YouTube

Готовится быстро, а съедается еще быстрее

В сезон свежих овощей грех не воспользоваться возможностью приготовить что-то простое, но вкусное. Одно из таких блюд — салат из помидоров и баклажанов. Он готовится быстро, имеет насыщенный вкус и хорошо сочетается как с мясными, так и с постными блюдами.

Рецептом поделились на портале Smachnenke.

Ингредиенты:

  • 3 баклажана
  • 2 помидора
  • зеленый лук и укроп
  • 2 зубчика чеснока
  • 3 ст. ложки майонеза
  • соль, перец по вкусу
  • масло для жарки

Этапы приготовления:

  1. Нарежьте баклажаны кубиками, посолите и замочите в воде на 15 минут.
  2. Нарежьте помидоры четверть кольцами.
  3. Просушите баклажаны, смешайте со взбитым яйцом и обжарьте до золотистого цвета.
  4. Смешайте помидоры, жареные баклажаны, измельченную зелень и чеснок.
  5. Заправьте салат майонезом, добавьте соль, перец и перемешайте.

Ранее "Телеграф" делился рецептом сочного салата из помидоров с соевым соусом.

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#Помидоры #Рецепты #Салаты #Баклажаны