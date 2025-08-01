Легендарный салат из баклажанов и помидоров: готовится за 15 минут, а вкус просто непревзойденный
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Готовится быстро, а съедается еще быстрее
В сезон свежих овощей грех не воспользоваться возможностью приготовить что-то простое, но вкусное. Одно из таких блюд — салат из помидоров и баклажанов. Он готовится быстро, имеет насыщенный вкус и хорошо сочетается как с мясными, так и с постными блюдами.
Рецептом поделились на портале Smachnenke.
Ингредиенты:
- 3 баклажана
- 2 помидора
- зеленый лук и укроп
- 2 зубчика чеснока
- 3 ст. ложки майонеза
- соль, перец по вкусу
- масло для жарки
Этапы приготовления:
- Нарежьте баклажаны кубиками, посолите и замочите в воде на 15 минут.
- Нарежьте помидоры четверть кольцами.
- Просушите баклажаны, смешайте со взбитым яйцом и обжарьте до золотистого цвета.
- Смешайте помидоры, жареные баклажаны, измельченную зелень и чеснок.
- Заправьте салат майонезом, добавьте соль, перец и перемешайте.
Ранее "Телеграф" делился рецептом сочного салата из помидоров с соевым соусом.