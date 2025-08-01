Якщо в холодильнику є кабачок, курка і помідори: рецепт розкішної вечері
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Корисна та смачна страва
З таких простих продуктів, як кабачки, куряче філе та помідори, можна приготувати справді смачну й корисну вечерю. Усе готується швидко, без зайвих зусиль, а результат тішить ніжним смаком і апетитним виглядом. Завдяки сметанному соусу та спеціям страва виходить соковитою й ароматною, а кабачки, нарізані у вигляді спагеті, додають легкості й оригінальності. Ідеальний варіант для тих, хто хоче смачно поїсти без довгого стояння біля плити.
Рецептом в Instagram поділився Алекс Міль.
Інгредієнти:
- 250 г курячого філе
- 300 г кабачків
- 150 г помідора
- 100 г сметани
- сіль, перець, паприка, сушений часник
- 1 ч.л олії для смаження
- тертий сир для подачі
Як приготувати кабачки з курячим філе
- Куряче філе нарізаємо невеликими шматочками, присипаємо сіллю і перцем, і обсмажуємо на олії по 3 хвилини з обох боків.
- Кабачок нарізаємо тонкими смужками, ніби то спагеті — і вкидаємо до м’яса. Також додаємо нарізаний помідор. Перемішуємо і тушкуємо при закритій кришці 6 хвилин.
3. Вливаємо сметану, додаємо сушений часник, паприку. Все гарно перемішуємо, і смажимо ще 5-7 хвилин.