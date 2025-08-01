Якщо в холодильнику є кабачок, курка і помідори: рецепт розкішної вечері

Корисна та смачна страва

З таких простих продуктів, як кабачки, куряче філе та помідори, можна приготувати справді смачну й корисну вечерю. Усе готується швидко, без зайвих зусиль, а результат тішить ніжним смаком і апетитним виглядом. Завдяки сметанному соусу та спеціям страва виходить соковитою й ароматною, а кабачки, нарізані у вигляді спагеті, додають легкості й оригінальності. Ідеальний варіант для тих, хто хоче смачно поїсти без довгого стояння біля плити.

Рецептом в Instagram поділився Алекс Міль.

Інгредієнти:

250 г курячого філе

300 г кабачків

150 г помідора

100 г сметани

сіль, перець, паприка, сушений часник

1 ч.л олії для смаження

тертий сир для подачі

Як приготувати кабачки з курячим філе

Куряче філе нарізаємо невеликими шматочками, присипаємо сіллю і перцем, і обсмажуємо на олії по 3 хвилини з обох боків. Кабачок нарізаємо тонкими смужками, ніби то спагеті — і вкидаємо до м’яса. Також додаємо нарізаний помідор. Перемішуємо і тушкуємо при закритій кришці 6 хвилин.

3. Вливаємо сметану, додаємо сушений часник, паприку. Все гарно перемішуємо, і смажимо ще 5-7 хвилин.