Если в холодильнике есть кабачок, курица и помидоры: рецепт роскошного ужина

Полезное и вкусное блюдо

Из таких простых продуктов, как кабачки, куриное филе и помидоры, можно приготовить действительно вкусный и полезный ужин. Всё готовится быстро, без лишних усилий, а результат радует нежным вкусом и аппетитным видом. Благодаря сметанному соусу и специям блюдо получается сочным и ароматным, а кабачки, нарезанные в виде спагетти, добавляют лёгкости и оригинальности. Идеальный вариант для тех, кто хочет вкусно поесть без долгого стояния у плиты.

Рецептом в Instagram поделился Алекс Міль.

Ингредиенты:

250 г куриного филе

300 г кабачков

150 г помидора

100 г сметаны

соль, перец, паприка, сушеный чеснок

1 ч.л масла для жарки

тертый сыр для подачи

Как приготовить кабачки с куриным филе

Куриное филе нарезаем небольшими кусочками, присыпаем солью и перцем, и обжариваем на растительном масле по 3 минуты с обеих сторон. Кабачок нарезаем тонкими полосками, как спагетти — и отправляем на сковороду к мясу. Затем добавляем нарезанный помидор.

3. Вливаем сметану, добавляем сушеный чеснок, паприку. Все хорошо перемешиваем и жарим еще 5-7 минут.