Если в холодильнике есть кабачок, курица и помидоры: рецепт роскошного ужина
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Полезное и вкусное блюдо
Из таких простых продуктов, как кабачки, куриное филе и помидоры, можно приготовить действительно вкусный и полезный ужин. Всё готовится быстро, без лишних усилий, а результат радует нежным вкусом и аппетитным видом. Благодаря сметанному соусу и специям блюдо получается сочным и ароматным, а кабачки, нарезанные в виде спагетти, добавляют лёгкости и оригинальности. Идеальный вариант для тех, кто хочет вкусно поесть без долгого стояния у плиты.
Рецептом в Instagram поделился Алекс Міль.
Ингредиенты:
- 250 г куриного филе
- 300 г кабачков
- 150 г помидора
- 100 г сметаны
- соль, перец, паприка, сушеный чеснок
- 1 ч.л масла для жарки
- тертый сыр для подачи
Как приготовить кабачки с куриным филе
- Куриное филе нарезаем небольшими кусочками, присыпаем солью и перцем, и обжариваем на растительном масле по 3 минуты с обеих сторон.
- Кабачок нарезаем тонкими полосками, как спагетти — и отправляем на сковороду к мясу. Затем добавляем нарезанный помидор.
3. Вливаем сметану, добавляем сушеный чеснок, паприку. Все хорошо перемешиваем и жарим еще 5-7 минут.