Если уже приготовили все из кабачков – попробуйте еще это блюдо: невероятные овощи под сыром (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
И горячая праздничная закуска, и готовое второе на семейный ужин
Кабачки – это нежные, сочные овощи, которые идеально подходят как для легких летних блюд, так и для более сытных запеканок. Их тушат, жарят, фаршируют и даже готовят в сметанно-чесночном соусе – ароматно и аппетитно!
Но сегодня мы предлагаем еще один отличный вариант – кабачки под сыром. Это блюдо получается особенно сочной внутри и с хрустящей сырной корочкой сверху. Минимум усилий – максимум вкуса! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "recepti_dariko".
Как приготовить кабачки под сыром
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.;
- паприка – 1 ч. л.;
- сухой чеснок – 1 ч. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- масло – 2 ст. л.;
- сыр – 100 г;
- укроп – ½ пучка;
- майонез – 2–3 ст. л.
Способ приготовления:
- Вымыть и почистить кабачки, нарезать кольцами толщиной около 1,5 см.
- Посыпать кабачки паприкой, сухим чесноком и солью, полить растительным маслом и перемешать.
- Выложить кабачки на противень с пергаментом и поставить в разогретую до 180 °C духовку на 15–20 минут.
- Натереть сыр, мелко нарезать укроп, смешать с майонезом до однородности.
- Смазать творожную массу на запеченные кабачки.
- Запекать еще 10 минут до румяной корочки, дать немного остыть и подавать.