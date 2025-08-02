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Если уже приготовили все из кабачков – попробуйте еще это блюдо: невероятные овощи под сыром (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
На скорую руку, очень просто, очень вкусно
На скорую руку, очень просто, очень вкусно

И горячая праздничная закуска, и готовое второе на семейный ужин

Кабачки – это нежные, сочные овощи, которые идеально подходят как для легких летних блюд, так и для более сытных запеканок. Их тушат, жарят, фаршируют и даже готовят в сметанно-чесночном соусе – ароматно и аппетитно!

Но сегодня мы предлагаем еще один отличный вариант – кабачки под сыром. Это блюдо получается особенно сочной внутри и с хрустящей сырной корочкой сверху. Минимум усилий – максимум вкуса! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "recepti_dariko".

Как приготовить кабачки под сыром

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • сухой чеснок – 1 ч. л.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • масло – 2 ст. л.;
  • сыр – 100 г;
  • укроп – ½ пучка;
  • майонез – 2–3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Вымыть и почистить кабачки, нарезать кольцами толщиной около 1,5 см.
  2. Посыпать кабачки паприкой, сухим чесноком и солью, полить растительным маслом и перемешать.
  3. Выложить кабачки на противень с пергаментом и поставить в разогретую до 180 °C духовку на 15–20 минут.
  4. Натереть сыр, мелко нарезать укроп, смешать с майонезом до однородности.
  5. Смазать творожную массу на запеченные кабачки.
  6. Запекать еще 10 минут до румяной корочки, дать немного остыть и подавать.
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#Кабачки #Творог #Готовим дома