Если уже приготовили все из кабачков – попробуйте еще это блюдо: невероятные овощи под сыром (видео)

И горячая праздничная закуска, и готовое второе на семейный ужин

Кабачки – это нежные, сочные овощи, которые идеально подходят как для легких летних блюд, так и для более сытных запеканок. Их тушат, жарят, фаршируют и даже готовят в сметанно-чесночном соусе – ароматно и аппетитно!

Но сегодня мы предлагаем еще один отличный вариант – кабачки под сыром. Это блюдо получается особенно сочной внутри и с хрустящей сырной корочкой сверху. Минимум усилий – максимум вкуса! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "recepti_dariko".

Как приготовить кабачки под сыром

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.;

паприка – 1 ч. л.;

сухой чеснок – 1 ч. л.;

соль – 1 ч. л.;

масло – 2 ст. л.;

сыр – 100 г;

укроп – ½ пучка;

майонез – 2–3 ст. л.

Способ приготовления: