Готується швидко — виходить смачно: рецепт пасти з мітболами (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Відомий рецепт італійської кухні
Паста з мітболами — це смачна та ситна страва, яка давно завоювала серця любителів італійської кухні. Її можна приготувати по-різному: з томатним соусом, з додаванням бекону, вершків чи різних видів сиру — від пармезану до моцарели.
Але сьогодні ми пропонуємо простий і дуже смачний варіант пасти з м’ясними кульками, який легко готується зі звичних інгредієнтів, а результат виходить ресторанного рівня. Ідеально підходить для родинного обіду чи вечері! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".
Як приготувати пасту з мітболами
Інгредієнти:
Мітболи:
- курячий фарш – 300 г;
- молоко – 2 ст. л.;
- панірувальні сухарі – 2 ст. л.;
- пармезан – 2 ст. л.;
- зелень – за смаком;
- сіль, перець – за смаком;
Паста та соус:
- паста – 160 г;
- томати чері – 150–200 г;
- томати у власному соку – 1/2 банки;
- оливки – 50–70 г;
- часник – 1–2 зубки;
- італійські трави – 1 ч. л.;
- сіль, перець – за смаком;
- пармезан – для подачі.
Спосіб приготування:
- Змішати курячий фарш із молоком, сухарями, пармезаном, зеленню, сіллю та перцем.
- Сформувати невеликі мітболи вологими руками.
- Злегка обсмажити часник на сковороді, додати мітболи й смажити до золотистої скоринки.
- Додати розрізані чері, томати у власному соку, оливки та спеції, тушкувати кілька хвилин.
- Відварити пасту до стану аль-денте, додати до соусу разом із кількома ложками води з варіння, прогріти 1–2 хвилини.
- Розкласти страву по тарілках, посипати тертим пармезаном і подавати гарячою.