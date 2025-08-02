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Готується швидко — виходить смачно: рецепт пасти з мітболами (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Апетитна, найсмачніша, на вечерю для всієї родини
Апетитна, найсмачніша, на вечерю для всієї родини. Фото instagram.com

Відомий рецепт італійської кухні

Паста з мітболами — це смачна та ситна страва, яка давно завоювала серця любителів італійської кухні. Її можна приготувати по-різному: з томатним соусом, з додаванням бекону, вершків чи різних видів сиру — від пармезану до моцарели.

Але сьогодні ми пропонуємо простий і дуже смачний варіант пасти з м’ясними кульками, який легко готується зі звичних інгредієнтів, а результат виходить ресторанного рівня. Ідеально підходить для родинного обіду чи вечері! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".

Як приготувати пасту з мітболами

Інгредієнти:

Мітболи:

  • курячий фарш – 300 г;
  • молоко – 2 ст. л.;
  • панірувальні сухарі – 2 ст. л.;
  • пармезан – 2 ст. л.;
  • зелень – за смаком;
  • сіль, перець – за смаком;

Паста та соус:

  • паста – 160 г;
  • томати чері – 150–200 г;
  • томати у власному соку – 1/2 банки;
  • оливки – 50–70 г;
  • часник – 1–2 зубки;
  • італійські трави – 1 ч. л.;
  • сіль, перець – за смаком;
  • пармезан – для подачі.

Спосіб приготування:

  1. Змішати курячий фарш із молоком, сухарями, пармезаном, зеленню, сіллю та перцем.
  2. Сформувати невеликі мітболи вологими руками.
  3. Злегка обсмажити часник на сковороді, додати мітболи й смажити до золотистої скоринки.
  4. Додати розрізані чері, томати у власному соку, оливки та спеції, тушкувати кілька хвилин.
  5. Відварити пасту до стану аль-денте, додати до соусу разом із кількома ложками води з варіння, прогріти 1–2 хвилини.
  6. Розкласти страву по тарілках, посипати тертим пармезаном і подавати гарячою.
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#Паста #Фрикадельки #Готуємо вдома