Готується швидко — виходить смачно: рецепт пасти з мітболами (відео)

Відомий рецепт італійської кухні

Паста з мітболами — це смачна та ситна страва, яка давно завоювала серця любителів італійської кухні. Її можна приготувати по-різному: з томатним соусом, з додаванням бекону, вершків чи різних видів сиру — від пармезану до моцарели.

Але сьогодні ми пропонуємо простий і дуже смачний варіант пасти з м’ясними кульками, який легко готується зі звичних інгредієнтів, а результат виходить ресторанного рівня. Ідеально підходить для родинного обіду чи вечері! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".

Як приготувати пасту з мітболами

Інгредієнти:

Мітболи:

курячий фарш – 300 г;

молоко – 2 ст. л.;

панірувальні сухарі – 2 ст. л.;

пармезан – 2 ст. л.;

зелень – за смаком;

сіль, перець – за смаком;

Паста та соус:

паста – 160 г;

томати чері – 150–200 г;

томати у власному соку – 1/2 банки;

оливки – 50–70 г;

часник – 1–2 зубки;

італійські трави – 1 ч. л.;

сіль, перець – за смаком;

пармезан – для подачі.

Спосіб приготування: