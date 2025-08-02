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Готовится быстро – получается вкусно: рецепт пасты с митболами (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Аппетитная, самая вкусная, на ужин для всей семьи
Аппетитная, самая вкусная, на ужин для всей семьи. Фото instagram.com

Известный рецепт итальянской кухни

Паста с митболами – это вкусное и сытное блюдо, давно завоевавшее сердца любителей итальянской кухни. Ее можно приготовить по-разному: с томатным соусом, с добавлением бекона, сливок или разных видов сыра – от пармезана до моцареллы.

Но сегодня мы предлагаем простой и вкусный вариант пасты с мясными шариками, который легко готовится из привычных ингредиентов, а результат получается ресторанного уровня. Идеально подходит для семейного обеда или ужина! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".

Как приготовить пасту с митболами

Ингредиенты:

Митболы:

  • куриный фарш – 300 г;
  • молоко – 2 ст. л.;
  • панировочные сухари – 2 ст. л.;
  • пармезан – 2 ст. л.;
  • зелень – по вкусу;
  • соль, перец – по вкусу;

Паста и соус:

  • поста – 160 г;
  • томаты черри – 150–200 г;
  • томаты в собственном соке – 1/2 банка;
  • оливки – 50–70 г;
  • чеснок – 1–2 зубка;
  • итальянские травы – 1 ч. л.;
  • соль, перец – по вкусу;
  • пармезан – для подачи.

Способ приготовления:

  1. Смешать куриный фарш с молоком, сухарями, пармезаном, зеленью, солью и перцем.
  2. Сформировать небольшие митболы влажными руками.
  3. Слегка обжарить чеснок на сковороде, добавить митболы и жарить до золотистой корочки.
  4. Добавить разрезанные черри, помидоры в собственном соку, оливки и специи, тушить несколько минут.
  5. Отварить пасту до состояния аль-денте, добавить в соус вместе с несколькими ложками воды из варки, прогреть 1–2 минуты.
  6. Разложить блюдо по тарелкам, посыпать тертым пармезаном и подавать горячим.
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