Готовится быстро – получается вкусно: рецепт пасты с митболами (видео)
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Известный рецепт итальянской кухни
Паста с митболами – это вкусное и сытное блюдо, давно завоевавшее сердца любителей итальянской кухни. Ее можно приготовить по-разному: с томатным соусом, с добавлением бекона, сливок или разных видов сыра – от пармезана до моцареллы.
Но сегодня мы предлагаем простой и вкусный вариант пасты с мясными шариками, который легко готовится из привычных ингредиентов, а результат получается ресторанного уровня. Идеально подходит для семейного обеда или ужина! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".
Как приготовить пасту с митболами
Ингредиенты:
Митболы:
- куриный фарш – 300 г;
- молоко – 2 ст. л.;
- панировочные сухари – 2 ст. л.;
- пармезан – 2 ст. л.;
- зелень – по вкусу;
- соль, перец – по вкусу;
Паста и соус:
- поста – 160 г;
- томаты черри – 150–200 г;
- томаты в собственном соке – 1/2 банка;
- оливки – 50–70 г;
- чеснок – 1–2 зубка;
- итальянские травы – 1 ч. л.;
- соль, перец – по вкусу;
- пармезан – для подачи.
Способ приготовления:
- Смешать куриный фарш с молоком, сухарями, пармезаном, зеленью, солью и перцем.
- Сформировать небольшие митболы влажными руками.
- Слегка обжарить чеснок на сковороде, добавить митболы и жарить до золотистой корочки.
- Добавить разрезанные черри, помидоры в собственном соку, оливки и специи, тушить несколько минут.
- Отварить пасту до состояния аль-денте, добавить в соус вместе с несколькими ложками воды из варки, прогреть 1–2 минуты.
- Разложить блюдо по тарелкам, посыпать тертым пармезаном и подавать горячим.