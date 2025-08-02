Готовится быстро – получается вкусно: рецепт пасты с митболами (видео)

Известный рецепт итальянской кухни

Паста с митболами – это вкусное и сытное блюдо, давно завоевавшее сердца любителей итальянской кухни. Ее можно приготовить по-разному: с томатным соусом, с добавлением бекона, сливок или разных видов сыра – от пармезана до моцареллы.

Но сегодня мы предлагаем простой и вкусный вариант пасты с мясными шариками, который легко готовится из привычных ингредиентов, а результат получается ресторанного уровня. Идеально подходит для семейного обеда или ужина! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".

Как приготовить пасту с митболами

Ингредиенты:

Митболы:

куриный фарш – 300 г;

молоко – 2 ст. л.;

панировочные сухари – 2 ст. л.;

пармезан – 2 ст. л.;

зелень – по вкусу;

соль, перец – по вкусу;

Паста и соус:

поста – 160 г;

томаты черри – 150–200 г;

томаты в собственном соке – 1/2 банка;

оливки – 50–70 г;

чеснок – 1–2 зубка;

итальянские травы – 1 ч. л.;

соль, перец – по вкусу;

пармезан – для подачи.

Способ приготовления: