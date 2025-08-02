Не додавайте картоплю до салатів: чим її краще замінити
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Легкий та смачний салат
Зазвичай у салати з ковбасою додають варену картоплю, але влітку її чудово замінюють молоді кабачки. Вони роблять страву легшою. Салат з кабачків та салямі готується швидко, має приємний смак і підійде як для обіду, так і для перекусу. Особливо гарно поєднується зі свіжим хлібом або грінками.
Рецептом салатe поділились на порталі Smachnenke.
Інгредієнти:
- кабачок (середній) — 1 шт.;
- ковбаса салямі — 150 г;
- зелений горошок консервований — 150 г;
- майонез — 100 г;
- сіль — 3–5 г;
- перець чорний мелений — до смаку;
- кріп або петрушка — за бажанням.
Як приготувати салат з кабачків та салямі
- Для початку, вимийте кабачок і, не знімаючи шкірки, наріжте його дрібними кубиками (приблизно 1 см). Залийте нарізаний кабачок окропом на 3–5 хвилин, щоб він розм'як. Злийте воду та перекладіть кабачки в салатник.
- Далі наріжте ковбасу такими ж кубиками, як і кабачок. Змішайте її з кабачками та зеленим горошком. Приправте сіллю та перцем.
- Заправте салат майонезом, добре перемішайте і подавайте на стіл. За бажанням додайте свіжу зелень.
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