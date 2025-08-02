Не додавайте картоплю до салатів: чим її краще замінити

Легкий та смачний салат

Зазвичай у салати з ковбасою додають варену картоплю, але влітку її чудово замінюють молоді кабачки. Вони роблять страву легшою. Салат з кабачків та салямі готується швидко, має приємний смак і підійде як для обіду, так і для перекусу. Особливо гарно поєднується зі свіжим хлібом або грінками.

Рецептом салатe поділились на порталі Smachnenke.

Інгредієнти:

кабачок (середній) — 1 шт.;

ковбаса салямі — 150 г;

зелений горошок консервований — 150 г;

майонез — 100 г;

сіль — 3–5 г;

перець чорний мелений — до смаку;

кріп або петрушка — за бажанням.

Як приготувати салат з кабачків та салямі

Для початку, вимийте кабачок і, не знімаючи шкірки, наріжте його дрібними кубиками (приблизно 1 см). Залийте нарізаний кабачок окропом на 3–5 хвилин, щоб він розм'як. Злийте воду та перекладіть кабачки в салатник. Далі наріжте ковбасу такими ж кубиками, як і кабачок. Змішайте її з кабачками та зеленим горошком. Приправте сіллю та перцем. Заправте салат майонезом, добре перемішайте і подавайте на стіл. За бажанням додайте свіжу зелень.

Також дізнайтесь, як приготувати пасту з кабачків та курячого філе. Така страва ідеально підходить для вечері.