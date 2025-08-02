Не добавляйте картофель в салаты: чем его лучше заменить
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Легкий и вкусный салат
Обычно в салаты с колбасой добавляют вареный картофель, но летом его отлично заменяют молодые кабачки. Они делают блюдо легче. Салат из кабачков и салями готовится быстро, имеет приятный вкус и подойдет как для обеда, так и для перекуса. Особенно хорошо сочетается со свежим хлебом или гренками.
Рецептом салата поделились на портале Smachnenke.
Ингредиенты:
- кабачок (средний) — 1 шт.;
- колбаса салями — 150 г;
- зеленый горошек консервированный — 150 г;
- майонез – 100 г;
- соль — 3-5 г;
- перец черный молотый – по вкусу;
- укроп или петрушка – по желанию.
Как приготовить салат из кабачков и салями
- Для начала, вымойте кабачок и, не снимая кожуры, нарежьте его мелкими кубиками (приблизительно 1 см). Залейте нарезанный кабачок кипятком на 3–5 минут, чтобы он размяк. Слейте воду и переложите кабачки в салатник.
- Далее нарежьте колбасу такими же кубиками, как и кабачок. Смешайте ее с кабачками и зеленым горошком. Приправьте солью и перцем.
- Заправьте салат майонезом, хорошо перемешайте и подавайте на стол. По желанию добавьте свежую зелень.
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