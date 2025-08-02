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Не добавляйте картофель в салаты: чем его лучше заменить

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Прекрасная замена "Оливье"
Прекрасная замена "Оливье". Фото smachnenke.com.ua

Легкий и вкусный салат

Обычно в салаты с колбасой добавляют вареный картофель, но летом его отлично заменяют молодые кабачки. Они делают блюдо легче. Салат из кабачков и салями готовится быстро, имеет приятный вкус и подойдет как для обеда, так и для перекуса. Особенно хорошо сочетается со свежим хлебом или гренками.

Рецептом салата поделились на портале Smachnenke.

Ингредиенты:

  • кабачок (средний) — 1 шт.;
  • колбаса салями — 150 г;
  • зеленый горошек консервированный — 150 г;
  • майонез – 100 г;
  • соль — 3-5 г;
  • перец черный молотый – по вкусу;
  • укроп или петрушка – по желанию.

Как приготовить салат из кабачков и салями

  1. Для начала, вымойте кабачок и, не снимая кожуры, нарежьте его мелкими кубиками (приблизительно 1 см). Залейте нарезанный кабачок кипятком на 3–5 минут, чтобы он размяк. Слейте воду и переложите кабачки в салатник.
  2. Далее нарежьте колбасу такими же кубиками, как и кабачок. Смешайте ее с кабачками и зеленым горошком. Приправьте солью и перцем.
  3. Заправьте салат майонезом, хорошо перемешайте и подавайте на стол. По желанию добавьте свежую зелень.

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Теги:
#Кабачки #Рецепты #Колбаса #Салаты