Не добавляйте картофель в салаты: чем его лучше заменить

Легкий и вкусный салат

Обычно в салаты с колбасой добавляют вареный картофель, но летом его отлично заменяют молодые кабачки. Они делают блюдо легче. Салат из кабачков и салями готовится быстро, имеет приятный вкус и подойдет как для обеда, так и для перекуса. Особенно хорошо сочетается со свежим хлебом или гренками.

Рецептом салата поделились на портале Smachnenke.

Ингредиенты:

кабачок (средний) — 1 шт.;

колбаса салями — 150 г;

зеленый горошек консервированный — 150 г;

майонез – 100 г;

соль — 3-5 г;

перец черный молотый – по вкусу;

укроп или петрушка – по желанию.

Как приготовить салат из кабачков и салями

Для начала, вымойте кабачок и, не снимая кожуры, нарежьте его мелкими кубиками (приблизительно 1 см). Залейте нарезанный кабачок кипятком на 3–5 минут, чтобы он размяк. Слейте воду и переложите кабачки в салатник. Далее нарежьте колбасу такими же кубиками, как и кабачок. Смешайте ее с кабачками и зеленым горошком. Приправьте солью и перцем. Заправьте салат майонезом, хорошо перемешайте и подавайте на стол. По желанию добавьте свежую зелень.

Также узнайте, как приготовить пасту из кабачков и куриного филе. Такое блюдо идеально подходит для ужина.