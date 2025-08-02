Забудьте о борще: рецепт супа из томатов, который готовится за 15 минут и идеальный в жару

Раз-два и готово

Гаспачо — это холодный овощной суп, который идеально спасает от жары. Готовится он очень быстро: все ингредиенты просто взбиваются в блендере, а благодаря льду блюдо получается особенно освежающим. Такой суп отлично подходит для легкого летнего обеда или перекуса. Подавайте гаспачо с хрустящими гренками — это сделает его вкус еще интереснее.

Рецептом гаспачо поделились на YouTube-канале "Кус Кус".

Ингредиенты:

Чеснок – головка

Помидоры – 3 шт.

Огурцы – 2 шт.

Лед — 300 г

Соль — по вкусу

Черный перец – по вкусу

Оливковое масло – 1 ст.л

Гренки — 50 г

Как приготовить гаспачо

Помидоры, огурцы, лед и чеснок положите в чашу блендера. Добавьте соль, перец и измельчите. На сковороде разогрейте немного оливкового масла и обжарьте нарезанный кубиками хлеб до хрустящей корочки. Разлейте гаспачо в порционные тарелки, добавьте сухарики и подавайте на стол.

Ранее "Телеграф" делился рецептом холодного супа, который очень похож на окрошку, но готовится иначе.