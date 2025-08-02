Забудьте о борще: рецепт супа из томатов, который готовится за 15 минут и идеальный в жару
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Раз-два и готово
Гаспачо — это холодный овощной суп, который идеально спасает от жары. Готовится он очень быстро: все ингредиенты просто взбиваются в блендере, а благодаря льду блюдо получается особенно освежающим. Такой суп отлично подходит для легкого летнего обеда или перекуса. Подавайте гаспачо с хрустящими гренками — это сделает его вкус еще интереснее.
Рецептом гаспачо поделились на YouTube-канале "Кус Кус".
Ингредиенты:
Чеснок – головка
Помидоры – 3 шт.
Огурцы – 2 шт.
Лед — 300 г
Соль — по вкусу
Черный перец – по вкусу
Оливковое масло – 1 ст.л
Гренки — 50 г
Как приготовить гаспачо
- Помидоры, огурцы, лед и чеснок положите в чашу блендера. Добавьте соль, перец и измельчите.
- На сковороде разогрейте немного оливкового масла и обжарьте нарезанный кубиками хлеб до хрустящей корочки.
- Разлейте гаспачо в порционные тарелки, добавьте сухарики и подавайте на стол.
Ранее "Телеграф" делился рецептом холодного супа, который очень похож на окрошку, но готовится иначе.