Найвдаліший рецепт кабачкового торту: приготуйте його з сирною начинкою (відео)
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Найсмачніша закуска, яка прикрасить собою будь-яке застілля
Сезон кабачків — одного з найулюбленіших літніх овочів — у самому розпалі. З кабачків готують багато різноманітних страв: смажать, тушкують, консервують, а також готують свіжі та ароматні закуски, наприклад, із кабачка та помідора.
Але сьогодні ми пропонуємо вам щось особливе — ніжний кабачковий торт із сирною начинкою, який стане справжньою прикрасою вашого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "miroha_ksenia_".
Як приготувати кабачковий торт
Інгредієнти:
Для млинців:
▪️ кабачок — 2 середніх;
▪️ яйця — 3 шт;
▪️ твердий сир — 70 г;
▪️ сметана — 70 г;
▪️ борошно — ~150 г;
▪️ сіль — 1 ч.л.;
▪️ спеції — за смаком;
▪️ розпушувач — 10 г;
▪️ олія — трішки для смаження;
Для начинки:
▪️ плавлені сирки — 3 шт;
▪️ варені яйця — 4 шт;
▪️ часник — 3 зубчики;
▪️ кріп — за смаком;
▪️ сметана — 300 г;
▪️ помідори — 3 шт;
Спосіб приготування:
- Натерти кабачки, посолити, добре відтиснути зайву рідину.
- Додати яйця, твердий сир, сметану, спеції, борошно та розпушувач, перемішати до однорідності.
- Смажити млинці на розігрітій сковороді з мінімальною кількістю олії, обсмажити з одного боку, перевернути, накрити кришкою і довести до готовності.
- Натирати плавлені сирки, дрібно порізати варені яйця, часник, кріп і помідори, змішати зі сметаною до однорідної начинки.
- Викладати млинці шарами, щедро змащуючи начинкою, формувати торт у кільці для кращої форми.
- Поставити торт у холодильник мінімум на 2 години, перед подачею прикрасити зеленою цибулею та помідорами.