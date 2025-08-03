Найвдаліший рецепт кабачкового торту: приготуйте його з сирною начинкою (відео)

Найсмачніша закуска, яка прикрасить собою будь-яке застілля

Сезон кабачків — одного з найулюбленіших літніх овочів — у самому розпалі. З кабачків готують багато різноманітних страв: смажать, тушкують, консервують, а також готують свіжі та ароматні закуски, наприклад, із кабачка та помідора.

Але сьогодні ми пропонуємо вам щось особливе — ніжний кабачковий торт із сирною начинкою, який стане справжньою прикрасою вашого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "miroha_ksenia_".

Як приготувати кабачковий торт

Інгредієнти:

Для млинців:

▪️ кабачок — 2 середніх;

▪️ яйця — 3 шт;

▪️ твердий сир — 70 г;

▪️ сметана — 70 г;

▪️ борошно — ~150 г;

▪️ сіль — 1 ч.л.;

▪️ спеції — за смаком;

▪️ розпушувач — 10 г;

▪️ олія — трішки для смаження;

Для начинки:

▪️ плавлені сирки — 3 шт;

▪️ варені яйця — 4 шт;

▪️ часник — 3 зубчики;

▪️ кріп — за смаком;

▪️ сметана — 300 г;

▪️ помідори — 3 шт;

Спосіб приготування: