Самый удачный рецепт кабачкового торта: приготовьте его с сырной начинкой (видео)
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Самая вкусная закуска, которая украсит собой любое застолье
Сезон кабачков – одного из самых любимых летних овощей – в самом разгаре. Из кабачков готовят много разнообразных блюд: жарят, тушат, консервируют, а также готовят свежие и ароматные закуски, например из кабачка и помидора.
Но сегодня мы предлагаем вам что-то особенное — нежный кабачковый торт с творожной начинкой, который станет настоящим украшением вашего стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "miroha_ksenia_".
Как приготовить кабачковый торт
Ингредиенты:
Для блинов:
▪️ кабачок – 2 средних;
▪️ яйца – 3 шт.;
▪️ твердый сыр – 70 г;
▪️ сметана – 70 г;
▪️ мука — ~150 г;
▪️ соль – 1 ч.л.;
▪️ специи – по вкусу;
▪️ разрыхлитель – 10 г;
▪️ масло – немного для жарки;
Для начинки:
▪️ плавленые сырки – 3 шт.;
▪️ вареные яйца — 4 шт.;
▪️ чеснок – 3 зубчика;
▪️ укроп – по вкусу;
▪️ сметана – 300 г;
▪️ помидоры – 3 шт.;
Способ приготовления:
- Натереть кабачки, посолить, хорошо отжать лишнюю жидкость.
- Добавить яйца, твердый сыр, сметану, специи, муку и разрыхлитель, перемешать до однородности.
- Жарить блины на разогретой сковороде с минимальным количеством масла, обжарить с одной стороны, перевернуть, накрыть крышкой и довести до готовности.
- Натирать плавленые сырки, мелко порезать вареные яйца, чеснок, укроп и помидоры, смешать со сметаной до однородной начинки.
- Выкладывать блины слоями, щедро смазывая начинкой, формировать торт в кольце для лучшей формы.
- Поставить торт в холодильник минимум на 2 часа, перед подачей украсить зеленым луком и помидорами.