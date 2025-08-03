Самый удачный рецепт кабачкового торта: приготовьте его с сырной начинкой (видео)

Самая вкусная закуска, которая украсит собой любое застолье

Сезон кабачков – одного из самых любимых летних овощей – в самом разгаре. Из кабачков готовят много разнообразных блюд: жарят, тушат, консервируют, а также готовят свежие и ароматные закуски, например из кабачка и помидора.

Но сегодня мы предлагаем вам что-то особенное — нежный кабачковый торт с творожной начинкой, который станет настоящим украшением вашего стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "miroha_ksenia_".

Как приготовить кабачковый торт

Ингредиенты:

Для блинов:

▪️ кабачок – 2 средних;

▪️ яйца – 3 шт.;

▪️ твердый сыр – 70 г;

▪️ сметана – 70 г;

▪️ мука — ~150 г;

▪️ соль – 1 ч.л.;

▪️ специи – по вкусу;

▪️ разрыхлитель – 10 г;

▪️ масло – немного для жарки;

Для начинки:

▪️ плавленые сырки – 3 шт.;

▪️ вареные яйца — 4 шт.;

▪️ чеснок – 3 зубчика;

▪️ укроп – по вкусу;

▪️ сметана – 300 г;

▪️ помидоры – 3 шт.;

Способ приготовления: