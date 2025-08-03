Квашені помідори будуть готові вже за два-три дні: простий рецепт
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Ці помідори можна зберігати до зими
Цей рецепт малосольних помідорів — справжня універсальна знахідка. Він згодиться як тим, хто хоче насолодитися смачною закускою вже за кілька днів, так і тим, хто планує зробити запаси на зиму. Помідори швидко набирають аромату зелені, спецій і пряного хрону. При цьому приготування не потребує стерилізації чи складної обробки — усе максимально просто, натурально і смачно.
Рецептом поділились на ютуб-каналі "СвітАлла".
Інгредієнти:
- Помідори
- Вода 1 л
- Сіль 100 г
- Цукор 70 г
- Кріп 3-4 парасольки
- Листя смородини, вишні, хріну.
Як приготувати квашені помідори
- На дно чистої банки викладіть шар зелені: листя кропу, петрушки, вишні, смородини, а також парасольки кропу, хрін та часник.
- На дно банки покладіть більші помідори, а зверху — дрібніші. Поступово заповнюйте банку, періодично струшуючи її, щоб помідори щільніше уляглися. Залиште трохи зелені для верхнього шару.
- В окремій ємності розчиніть 100 г солі та 70 г цукру в 1 літрі холодної нехлорованої води. Добре перемішайте, доки інгредієнти майже повністю не розчиняться.
- Залийте помідори в банці приготованим розсолом. Якщо розсолу не вистачило, приготуйте ще одну порцію.
- Поверх помідорів і розсолу викладіть залишки зелені. За бажанням додайте перець та насіння гвоздики. Якщо хочете зберігати помідори тривалий час, покладіть зверху ложку сухої гірчиці.
- Накрийте банку кришкою. Для швидкого приготування (2-3 дні) залиште її за кімнатної температури. Якщо хочете більш солоні помідори, залиште їх на 4 дні.