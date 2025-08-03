Рус

Квашені помідори будуть готові вже за два-три дні: простий рецепт

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смачні помідори без варіння та стерилізації
Смачні помідори без варіння та стерилізації. Фото Freepik

Ці помідори можна зберігати до зими

Цей рецепт малосольних помідорів — справжня універсальна знахідка. Він згодиться як тим, хто хоче насолодитися смачною закускою вже за кілька днів, так і тим, хто планує зробити запаси на зиму. Помідори швидко набирають аромату зелені, спецій і пряного хрону. При цьому приготування не потребує стерилізації чи складної обробки — усе максимально просто, натурально і смачно.

Рецептом поділились на ютуб-каналі "СвітАлла".

Інгредієнти:

  • Помідори
  • Вода 1 л
  • Сіль 100 г
  • Цукор 70 г
  • Кріп 3-4 парасольки
  • Листя смородини, вишні, хріну.

Як приготувати квашені помідори

  1. На дно чистої банки викладіть шар зелені: листя кропу, петрушки, вишні, смородини, а також парасольки кропу, хрін та часник.
  2. На дно банки покладіть більші помідори, а зверху — дрібніші. Поступово заповнюйте банку, періодично струшуючи її, щоб помідори щільніше уляглися. Залиште трохи зелені для верхнього шару.
  3. В окремій ємності розчиніть 100 г солі та 70 г цукру в 1 літрі холодної нехлорованої води. Добре перемішайте, доки інгредієнти майже повністю не розчиняться.
  4. Залийте помідори в банці приготованим розсолом. Якщо розсолу не вистачило, приготуйте ще одну порцію.
  5. Поверх помідорів і розсолу викладіть залишки зелені. За бажанням додайте перець та насіння гвоздики. Якщо хочете зберігати помідори тривалий час, покладіть зверху ложку сухої гірчиці.
  6. Накрийте банку кришкою. Для швидкого приготування (2-3 дні) залиште її за кімнатної температури. Якщо хочете більш солоні помідори, залиште їх на 4 дні.
Теги:
#Помідори #Рецепти #Квашені помідори