Квашені помідори будуть готові вже за два-три дні: простий рецепт

Ці помідори можна зберігати до зими

Цей рецепт малосольних помідорів — справжня універсальна знахідка. Він згодиться як тим, хто хоче насолодитися смачною закускою вже за кілька днів, так і тим, хто планує зробити запаси на зиму. Помідори швидко набирають аромату зелені, спецій і пряного хрону. При цьому приготування не потребує стерилізації чи складної обробки — усе максимально просто, натурально і смачно.

Рецептом поділились на ютуб-каналі "СвітАлла".

Інгредієнти:

Помідори

Вода 1 л

Сіль 100 г

Цукор 70 г

Кріп 3-4 парасольки

Листя смородини, вишні, хріну.

Як приготувати квашені помідори