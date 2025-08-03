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Квашеные помидоры будут готовы уже через два-три дня: простой рецепт

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Вкусные помидоры без варки и стерилизации
Вкусные помидоры без варки и стерилизации. Фото Freepik

Эти помидоры можно хранить до зимы

Этот рецепт малосольных помидоров – настоящая универсальная находка. Он пригодится как тем, кто хочет насладиться вкусной закуской уже через несколько дней, так и тем, кто планирует сделать запасы на зиму. Помидоры быстро набирают аромат зелени, специй и пряного хрена. При этом приготовление не требует стерилизации или сложной обработки – все максимально просто, натурально и вкусно.

Рецептом поделились на ютуб-канале "СвітАлла".

Ингредиенты:

  • Помидоры
  • Вода 1л
  • Соль 100 г
  • Сахар 70 г
  • Укроп 3-4 зонтика
  • Листья смородины, вишни, хрена.

Как приготовить квашеные помидоры

  1. На дно чистой банки выложите слой зелени: листья укропа, петрушки, вишни, смородины, а также зонтики укропа, хрен и чеснок.
  2. На дно банки положите крупные помидоры, а сверху более мелкие. Постепенно заполняйте банку, периодически встряхивая ее, чтобы помидоры плотнее улеглись. Оставьте немного зелени для верхнего слоя.
  3. В отдельной емкости растворите 100 г соли и 70 г сахара в 1 литре холодной нехлорированной воды. Хорошо перемешайте до тех пор, пока ингредиенты почти полностью не растворятся.
  4. Залейте помидоры в банке приготовленным рассолом. Если рассола недостаточно, приготовьте еще одну порцию.
  5. Поверх помидоров и рассола выложите остатки зелени. При желании добавьте перец и семена гвоздики. Если хотите хранить помидоры до зимы, положите сверху ложку сухой горчицы.
  6. Накройте банку крышкой. Для быстрого приготовления (2-3 дня) оставьте помидоры при комнатной температуре. Если хотите более соленые помидоры, оставьте их на 4 дня.
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#Помидоры #Рецепты #Квашенные помидоры