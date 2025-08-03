Квашеные помидоры будут готовы уже через два-три дня: простой рецепт
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Эти помидоры можно хранить до зимы
Этот рецепт малосольных помидоров – настоящая универсальная находка. Он пригодится как тем, кто хочет насладиться вкусной закуской уже через несколько дней, так и тем, кто планирует сделать запасы на зиму. Помидоры быстро набирают аромат зелени, специй и пряного хрена. При этом приготовление не требует стерилизации или сложной обработки – все максимально просто, натурально и вкусно.
Рецептом поделились на ютуб-канале "СвітАлла".
Ингредиенты:
- Помидоры
- Вода 1л
- Соль 100 г
- Сахар 70 г
- Укроп 3-4 зонтика
- Листья смородины, вишни, хрена.
Как приготовить квашеные помидоры
- На дно чистой банки выложите слой зелени: листья укропа, петрушки, вишни, смородины, а также зонтики укропа, хрен и чеснок.
- На дно банки положите крупные помидоры, а сверху более мелкие. Постепенно заполняйте банку, периодически встряхивая ее, чтобы помидоры плотнее улеглись. Оставьте немного зелени для верхнего слоя.
- В отдельной емкости растворите 100 г соли и 70 г сахара в 1 литре холодной нехлорированной воды. Хорошо перемешайте до тех пор, пока ингредиенты почти полностью не растворятся.
- Залейте помидоры в банке приготовленным рассолом. Если рассола недостаточно, приготовьте еще одну порцию.
- Поверх помидоров и рассола выложите остатки зелени. При желании добавьте перец и семена гвоздики. Если хотите хранить помидоры до зимы, положите сверху ложку сухой горчицы.
- Накройте банку крышкой. Для быстрого приготовления (2-3 дня) оставьте помидоры при комнатной температуре. Если хотите более соленые помидоры, оставьте их на 4 дня.