Квашеные помидоры будут готовы уже через два-три дня: простой рецепт

Эти помидоры можно хранить до зимы

Этот рецепт малосольных помидоров – настоящая универсальная находка. Он пригодится как тем, кто хочет насладиться вкусной закуской уже через несколько дней, так и тем, кто планирует сделать запасы на зиму. Помидоры быстро набирают аромат зелени, специй и пряного хрена. При этом приготовление не требует стерилизации или сложной обработки – все максимально просто, натурально и вкусно.

Рецептом поделились на ютуб-канале "СвітАлла".

Ингредиенты:

Помидоры

Вода 1л

Соль 100 г

Сахар 70 г

Укроп 3-4 зонтика

Листья смородины, вишни, хрена.

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